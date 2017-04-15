 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 15 نيسان (أبريل) 2017

ممثلو (الاتحادي الأصل) في الحكومة يفوضون (الحسن) بشأن استقالاتهم

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 14 أبريل 2017 ـ فوض اجتماع طارئ، السبت، ضم ممثلي الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في الحكومة السودانية، نائب رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني ليتخذ ما يراه مناسبا بشأن استقالات لنواب ووزراء الحزب في المستويين الاتحادي والحكومي.

JPEG - 13.2 كيلوبايت
رئيس قطاع التنظيم بالحزب الإتحادي محمد الحسن الميرغني

ويعد الاتحادي الديمقراطي الأصل، الحزب الوصيف في الحكومة السودانية بعد المؤتمر الوطني من حيث حجم المشاركة في الجهازين التنفيذي والتشريعي.

وبحسب بيان صادر عن الاجتماع الطارئ بدار "أبو جلابية" بالخرطوم ـ تلقته "سودان تربيون"، فإنه تم إجازة تكريم ممثلي الحزب في الجهازين التنفيذي والتشريعي في كل المستويات وتسليم استقالاتهم لنجل الميرغني "الحسن".

وأضاف "هذا بمثابة تفويض كامل يمكن نائب رئيس الحزب من اتخاذ القرارات المناسبة أمام كل السياسات السالبة التي تعمل على تشتيت وإضعاف الحزب والنيل من مكتسباته".

ومنذ الإثنين الماضي دفع نواب الحزب في المجلس الوطني ومجلس الولايات ومجلس تشريعي ولاية الخرطوم، باستقالات لنجل الميرغني، احتجاجا على تعامل الحزب الحاكم مع قائمة ترشيحات للحكومة الجديدة من مصدر آخر.

وكانت تقارير صحفية تحدثت أخيرا عن قائمة "مزورة" لترشيحات الحزب لحكومة الوفاق الوطني، وهو ما يعكس صراعا بين تيارات الاتحادي الأصل محمد عثمان الميرغني الذي ظل متغيبا عن البلاد منذ العام 2013.

وأمن الاجتماع الطارئ ـ طبقا للبيان ـ "على العمل والوفاق الوطني والشراكة التضامنية التي تراعي طبيعة ومهام حكومة الوفاق الوطني المرتقبة".

وأكد ثقته اللا محدودة في زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني، مشيرا إلى أن الاجتماع بحث قضايا الراهن السياسي والحزبي للوصول إلى موقف واضح للهيئة البرلمانية المشتركة لنواب الاتحادي الديمقراطي الأصل.

كما أعلن دعمه للجنة اصلاح البين ولم الشمل التي شكلها رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني من القاهرة في 17 أبريل الماضي.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين أكدوا مفصلية المرحلة القادمة فيما يتعلق بالبناء القاعدي للحزب بكل الولايات استعدادا لقيام المؤتمر العام للحزب تحت قيادة الميرغني ونجله الحسن "لمواجهة كافة الاحتمالات والتحديات وليس انتخابات 2020 ببعيدة".

وضم الاجتماع نواب الحزب في الهيئة التشريعية القومية والمجالس التشريعية للولايات ووزراء الحزب في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.

وخاطب الاجتماع الطارئ الحسن الميرغني الذي اعتبر الاجتماع "معلما هاما وتاريخا متعاظما في مسيرة حزب الحركة الوطنية وأتى معززا لقوة الحزب السياسية والتنظيمية".

وقال الحسن "إن واقع البلاد الماثل يؤكد يوما بعد يوم الحاجة الماسة لتطلعات السودانيين لتحقيق الوفاق والاستقرار والسلام الشامل بما مهرناه من مواثيق في الحوار الوطني الذي أصبح التزاما قاطعا وإن نكص عنه الآخرون".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الإنسان السوداني المهدور 2017-04-14 10:40:15 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com في العام 2001 أصدر عالم النفس والمفكر اللبناني مصطفى حجازي دراسة إجتماعية نفسية بعنوان ( التخلف الاجتماعي : مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور)، ثم أردفها في العام 2005 بدراسة أخرى (...)

فيليب كوكس وجنون الشهرة 2017-04-09 18:13:36 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) في فبراير من العام 2013 تقدم السودان بشكوى رسمية الى وزارة الخارجية البريطانية يحتج فيها على دخول البارونة كوكس الى البلاد تسلّلا دون الحصول على تأشيرة دخول. ويعلم (...)

العالم في 2025 : تقرير مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي : عالم متغير 2017-04-07 22:19:03 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com كنت قد أشرت لهذا التقرير في أحدى مقالاتي حين صدوره في العام 2013 ، وفي الأسبوع الماضي هاتفني أستاذي الدكتور عبد الرحيم بلال ليلفت نظري لقراءته ودار بيننا نقاش حول أهمية وجود "مستودعات (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.