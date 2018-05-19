مناقشات أميركية أفريقية حول السلام بجنوب السودان

جوبا 19 مايو 2018-ناقش وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو مع رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي الجمعة سبل انهاء الصراع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات في جنوب السودان.

مايك بومبيو

ووفقا لبيان صادر عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناوريت، فقد دعا بومبيو فكي لإعادة تأكيد "الشراكة القوية" بين الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وناقش بومبيو مع رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأفريقي الاهتمام المشترك بتعزيز السلام والأمن وحقوق الإنسان في أفريقيا.

وأضاف البيان "ناقش الطرفان أيضا الحاجة إلى مواصلة تعاوننا في الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك العمل بشكل عاجل لإنهاء الصراع في جنوب السودان والاستعدادات الجارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية للانتخابات العامة في ديسمبر من هذا العام".

وتشارك الولايات المتحدة بقوة في جهود هيئة الإيقاد وجهود الاتحاد الإفريقي لحل أزمة جنوب السودان، وتعتبر واشنطن من أكبر الأطراف التي تقدم مساعدات إنسانية إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وقبل عشرة أيام قال البيت الأبيض إنه محبط بشدة من عدم إحراز تقدم في عملية السلام التي تقودها الإيقاد وأعلن عن مراجعة شاملة لبرامج المساعدة في جنوب السودان.

وتشمل المراجعة دعم الولايات المتحدة للآلية المشتركة للمراقبة والتقييم وغيرها من الآليات المنشأة لدعم تنفيذ اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان.