مناقشات بغرب دارفور لتفعيل القوات السودانية التشادية المشتركة

الخرطوم 27 أبريل 2017- اااختتمت بمدينة الجنينة، الخميس، اجتماعات اللجنة الأمنية الفنية المشتركة بين السودان وتشاد، والتي ناقشت تمكين القوات المشتركة السودانية التشادية من أداء مهامها، وفقاً للاتفاقية المشتركة بين البلدين.

لعقيد ركن رشدي الأمين ..قائد القوات المشتركة مع تشاد عن الجانب السوداني

وتم نشر القوات المشتركة بين البلدين عام 2010 في اطار اتفاقية لتطبيع العلاقات بين البلدين بعد سنوات من تبادل الاتهامات بدعم الفصائل المتمردة في البلدين. وكلفت بحفظ الامن في المنطقة ومنع الجماعات المسلحة المناوئة للخرطوم وانجمينا من تهديد الامن وزعزعة الاستقرار السياسي في البلدين.

وفي تصريح له بعد انتهاء الاجتماعات المشتركة قال والي غرب دارفور بالإنابة محمد إبراهيم شرف الدين إبراهيم أن تجربة القوات المشتركة ناجحة، وتجاوزت مهامها إلى مهام التنمية، والإعمار وتوفير الخدمات.

وأشار إلى نجاح القوات في تحسين العلاقات بين البلدين خاصة وإنها بددت الشكوك والاتهامات بدعم الحركات المسلحة المعارضة ووفرت الامن والاستقرار في ولاية غرب دارفور والولايات الواقعة في شرق تشاد المتخمة للسودان.

وأوضح رئيس هيئة العمليات المشتركة رئيس الجانب السوداني الفريق الركن سعد محمد الأمين أن اللجنة بحثت القضايا الخاصة بمعالجة الإخفاقات في التجربة، وكيفية تمكين القوات المشتركة من أداء دورها.

وأكد أن المناقشات حظيت بالثقة المتبادلة مما جعلتها تصل إلى النتائج الجيدة التي تدعم القوات المشتركة السودانية التشادية، للقيام بأدوار ، التي أوكلت إليها من قيادة البلدين.

وقال الفريق سعد "إن الحدود التي تفصل بين البلدين، لا تعد حاجزاً بين الشعوب في المناطق المشتركة، والتي تربطها الصلات الاجتماعية ضاربة في الجذور، مشيراً إلى أن النتائج الجيدة التي خرجت بها الاجتماعات تدعم التجربة التي حققت نجاحا كبيرا.

وتجدر الاشارة إلى ازدياد حركة تهريب المنتجات الزراعية مثل الصمغ العربي والذهب والسيارات المسروقة الامر الذي قاد إلى ازدهار جماعات النهب المسلحة التي تعاظم دورها وتصعب محاربتها نسبة للتداخل القبلي بين سكان المنطقة في البلدين.

وتتخوف السلطات في البلدين من تتمكن هذه الجماعات التي نجح بعض من قادتها من تكوين ثروة هائلة من التهريب والاتجار غير المشروع في تكوين قوات خاصة بها تشكل خطرا على الاستقرار في المنطقة.

وأفاد مستشار القائد العام للقوات المسلحة التشادية رئيس الجانب التشادي اللواء شرطة تيكا رمضان" إن المناقشات في اللجنة ركزت على المسائل المتعلقة بتمكين القوات المشتركة السودانية التشادية من تنفيذ مضامين الاتفاقية الخاصة بانشائها".

وأضاف " والتي في مقدمتها حفظ الأمن والاستقرار على الشريط الحدودي"، مشدداً على ضرورة فرض هيبة الدولة، وتفادي ما يؤدي إلى أي من المشكلات التي تضر بالمنطقة.

واعلن الطرفان رغبتهما خلال وقت سابق من هذا العام في توسيع مهم تلك القوات لتشمل مكافحة الارهاب ونزع السلاح، حيث نتشر القوات السودانية التشادية في نحو 20 موقعا حدوديا بين البلدين.

وواجهت القوة المشتركة مصاعب جمة سيما حركة وإمداد المتمردين من الطرفين وتسلل عصابات اختطاف السيارات الرائجة بين حدود الدولتين.