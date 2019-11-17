 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019

مناقشات بين مفوض الاتحاد الأفريقي و(الثورية) حول استئناف محادثات السلام

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

أديس أبابا 17 نوفمبر 2019- ناقش رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي مع الجبهة الثورية السودانية السبت الاستعدادات الجارية لاستئناف محادثات السلام في السودان.

JPEG - 14 كيلوبايت
موسى فكي

وتتواجد قيادات الثورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لعقد اجتماعات تستمر يومين مع المبعوث الخاص للسودان دونالد بوث

ووصف رئيس الجبهة الثورية الهادي ادريس الاجتماع مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بالودي والبناء مشيرا الى أن الفكي أكد دعمه لجولة المحادثات القادمة مع الحكومة السودانية والتي تنطلق في 21 نوفمبر القادم.

وأضاف لـ (سودان تربيون) الأحد أن قادة الثورية اطلعوا رئيس المفوضية على وقف العدائيات والاتفاق السياسي الذي تم توقيعه مع المجلس السيادي في الجولة الماضية.

وتعهد الفكي بدعم عملية السلام وكذلك الوسطاء الجنوب سودانيين مشيرا الى أن العلاقة القوية بين البلدين ستؤثر ايجابيا وتساعد في الوصول الي اتفاق تفاوضي.

وقال الهادي انهم طلبوا من رئيس المفوضية حشد الدعم الإقليمي لمحادثات جوبا وتحديدا مت الدول المجاورة

وأضاف أن الثورية ستختتم مناقشتها مع المبعوث الأميركي بالأحد، يغادرون بعدها إلى جوبا من أجل استئناف المحادثات.

واتفقت الأطراف السودانية في الجولة الماضية على جوبا مقرا لمحادثات السلام كما اتفقت على دعوة الدول المجاورة لدعم المفاوضات وإرسال مبعوثين لمراقبة المناقشات، فضلا عن توقيع الاتفاق السياسي.

وطالبوا ايضا مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي بإلغاء التفويضات السابقة للوساطة في حل النزاع المسلح في دارفور والمنطقتين.

وليس واضحا ما إذا كانت المفوضية ستعين وسيطا لدعم وساطة جنوب السودان.

وسبق أن دعا كل من الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي لإجراء محادثات السلام داخل السودان مشيرين أن النظام تغير في الخرطوم والى الشراكة بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير الحاكمة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الترابي والجيش: من دبر الانقلاب 2019-11-12 08:08:26 مقاربة بين المحاكمة والتاريخ بقلم : عبدالحميد أحمد نحو منتصف العام 1989 فرغت سكرتاريا الحزب الشيوعي السوداني من صياغة مسودة تقييم 19 يوليو وانتهت إلى الأعتراف بأن: "19 يوليو انقلاب عسكري، نظمته وبادرت بتنفيذه مجموعة من (...)

الثورة بين الجزع والغفلة 2019-11-10 20:00:01 بقلم : محمد عتيق الثورة تختتم عامها الأول ، وحكومتها في ختام شهرها الثالث .. هذا العمر - ولأن المهام والواجبات جسيمة - يفرض علينا المراجعة وتسمية الأخطاء والسلبيات باسمائها .. وفي ذلك أمامنا : ١/ عدو واضح من فئات مختلفة (...)

تجديدها ليس"روتينياً"، ودبلوماسية "الانتظار" ليست حلاً 2019-11-10 16:54:15 عن الحاجة ل"طوارئ" سودانية لمقاربة "الطوارئ" الأمريكية بقلم: خالد التيجاني النور (1) وضع بالغ التعقيد على صعيد العلاقات الخارجبة يتعيّن على الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك أن تواجهه في خضم (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.