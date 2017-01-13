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مناورات بحرية مشتركة بين القوات السودانية والسعودية في جدة

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الخرطوم 13 يناير 2017 ـ انطلق يوم الجمعة تمرين بحري مشترك بين القوات البحرية في السعودية والسودان وتنفذ المناورات تحت اسم "الفلك 2"، في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي للمملكة.

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قوات البحرية السودانية لدى وصولها ميناء جدة ـ 12 يناير 2017

وكانت القوات البحرية السودانية والسعودية قد نفذت في فبراير 2013 مناورات تدريبية اطلق عليها الـ (فلك 1) استمرت أسبوعا في المياه الإقليمية للسودان بغرض حماية مياه البلدين وتأمين الملاحة البحرية من القرصنة والتهريب.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر فإن قائد الأسطول الغربي السعودي، قائد تمرين "الفلك 2" اللواء البحري الركن سعيد الزهراني، رحب بالبعثة البحرية السودانية المشاركة في التمرين التي وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي يوم الخميس.

وحث الزهراني، بحسب بيان للخضر أصدره الجمعة، على بذل الجهد لتحقيق النجاح واكتساب الفائدة من هذه التمارين.

كما استقبل القائد التكتيكي للتمرين العميد البحري الركن خالد الغامدي ومدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بالأسطول الغربي وفريق العمل المشارك بالتمرين وقائد قاعدة بورتسودان، قائد التشكيل البحري السوداني المشارك بالتمرين العميد بحري ركن محمود محمد إبراهيم والملحق العسكري السوداني ومساعده والقنصل السوداني بجدة.

وشارك الجيش السوداني في مارس 2016 في مناورات "رعد الشمال" في حفر الباطن شمالي المملكة العربية السعودية ضمن جيوش 22 دولة عربية وإسلامية.

وقبلها في مارس 2015 اتخذ السودان قرارا بالمشاركة في حلف عسكري بقيادة السعودية لكسر شوكة الحوثيين الشيعة في اليمن.



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