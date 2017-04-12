مناورات عسكرية مرتقبة بين الجيشين السوداني والإماراتي

الخرطوم 12 أبريل 2017 - كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية عن مناورات عسكرية مرتقبة مع القوات المسلحة الاماراتية.
- مقاتلات سعودية تشارك في أول تدريب عسكري مع السودان
وقال العميد أحمد خليفة الشامي فى تصريحات صحفية بالبرلمان الأربعاء إن "الترتيبات جارية لاجراء المناورات مع الجيش الأماراتي، لكن لم يتم تحديد موعد لانطلاقه"ا.
وأشار إلى النجاح الذي حققته التدريبات العسكرية المشتركة بين السودان والسعودية والتي اختتمت تمرين "الدرع الأزرق" للمناورات الجوية بداية الأسبوع الجاري.
وأنهت القوات الجوية السودانية ونظيرتها السعودية، يوم الأحد، مناورات ثنائية في قاعدة مروي، شمالي السودان، بمشاركة تشكيلات من مقاتلات الـ "ميج" والـ "سوخوي 24" والـ "إف 15" والـ "هوك".
وخاطب العرض الختامي للمناورات الجوية التي تعد الأولى من نوعها بين جيشي البلدين الرئيس السوداني عمر البشير.
وأقامت القوات الجوية السودانية والسعودية عرضا جويا عصر الأربعاء بالساحة الخضراء وسط الخرطوم ، وسط حضور شعبي كبير.
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