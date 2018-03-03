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مناورات عسكرية مرتقبة بين الجيشين السوداني والكويتي

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الخرطوم 3 مارس 2018- أعلن مسؤول عسكري كويتي رفيع عن اتفاق لتنظيم مناورات عسكرية مع الجيش السوداني خلال الفترة المقبلة بالخرطوم.

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رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي محمد خالد الخضر وصل الخرطوم للمرة الثانية في 10 فبراير 2018.. (سونا)

وتعد المناورات المرتقبة الأولى من نوعها بين البلدين.

وكشف رئيس أركان الجيش الكويتي، في تصريحات أوردتها صحيفة "الأخبار" السودانية، السبت، عن اتفاق مع الخرطوم على إرسال قوات سودانية إلى الكويت وكويتية للسودان، بغرض الاستفادة من الخبرات والتجارب لدى الطرفين ونقل الاستراتيجيات.

وأجرى الخضر في 11 فبراير الماضي مباحثات في الخرطوم مع نظيره السوداني، ناقشت تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين ورفع الكفاءة القتالية استعدادا لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأعلن الخضر حسب الصحيفة السودانية وصول 50 ضابطاً كويتياً إلى الخرطوم الأسبوع الماضي لتلقي تدريبات ودراسات عسكرية بالكلية الحربية السودانية، تفعيلاً لاتفاقات ثنائية بين البلدين.

وامتدح الخضر "الجيش السوداني ومقدراته"، قائلاً: "الجيش السوداني به رجال أقوياء"، لافتاً إلى انفتاح وتطور لدى الطلاب الكويتيين المبتعثين للدراسة بالكلية الحربية السودانية "ويعود الفضل في ذلك إلى التنسيق القوي بيننا وبين هيئة الأركان السودانية".

ويشهد السودان حالة انفتاح غير مسبوقة تجاه الدول العربية في مختلف المجالات، خاصة العسكرية.

وأجرى الجيش السوداني مناورات "الدرع الأزرق الأول" مع نظيره السعودي العام الماضي بقاعدة مروي العسكرية شمالي البلاد.

وفي ديسمبر الماضي، أجرى الجيشان السوداني والإماراتي مناورات "أبطال الساحل الأول" بسواحل البحر الأحمر شرقي السودان تحت شعار "تعاون، قوة، سلام".

وتشارك الخرطوم منذ عامين بقوات عسكرية في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية "عاصفة الحزم" لاستعادة الشرعية في اليمن.



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