مناوي: الثورة الحالية امتداد لما بدأته الحركات المسلحة في الهامش

باريس 9 مارس 2019- اعتبر رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي الاحتجاجات التي تنتظم السودان حاليا انعكاس لما بدأ في مناطق الهامش واكد انها امتداد لنضالات الحركات التي حملت السلاح.

مناوي أثناء إجتماعات (الثورية) في باريس ..الجمعة 13 أكتوبر 2017 (سودان تربيون)

وقال مناوي في ندوة بباريس السبت، شارك فيها الروائي المعروف عبد العزيز بركة ساكن، إن السبب الرئيسي لاندلاع الثورة هو حرمان الناس من الاحتياجات الأساسية المتمثلة في العلاج والتعليم والطعام، بعد أن سخر النظام الحاكم كل الإمكانيات لتمويل الحرب.

وأضاف "من العام 2003 – 2009 تقول التقارير إن حرب دارفور كلفت الحكومة 30.5 مليار دولار".

ولفت الى أن ذات المبلغ ربما تم صرفه على الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وأضاف "السبب الرئيس لهذه الثورة هو الهامش .. الحراك المدني ليس معزولا عن الحراك الأصلي الذي كان ماضيا والثورة الحالية امتداد للثورة الموجودة وأساسها الحركات، ومهما قيل فالحركات هي مفتاح وعي هذا المجتمع".

وأشار الى أن النظام لم ينجح برغم تسخير كل تلك الأموال في تدمير الحركات المسلحة والخلاص منها.

وتقاتل الحكومة السودانية مجموعة من الحركات المسلحة في اقليم دارفور منذ العام 2003، قبل أن تهدأ المواجهات العسكرية المباشرة في العامين الأخيرين.

ولم تفلح جولات تفاوض عديدة جمعت الحكومة بحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة في الوصول الى تسوية مقبولة.

وكان يفترض أن تستأنف المفاوضات في الدوحة خلال يناير الماضي لكن الحركات المسلحة اعتذرت عن خوض هذه الجولة للتضامن مع الاحتجاجات الشعبية التي تطالب برحيل نظام الرئيس عمر البشير.