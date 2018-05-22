مناوي: (نداء السودان) يبحث عملية السلام والنظام الأساسي للتحالف

الخرطوم 22 مايو 2018 ـ قال الأمين العام لتحالف قوى "نداء السودان"، مني أركو مناوي، إن اجتماعات للتحالف تبدأ الأربعاء في باريس، ستناقش عملية السلام في البلاد فضلا عن قضايا إجرائية تتعلق بالنظام الأساسي للتحالف.

قادة (نداء السودان) عقب اجتماع باريس 17 مارس 2018 (سودان تربيون)

وتأسس تحالف "نداء السودان" في 11 نوفمبر 2011، ويضم قوى سياسية وأخرى حاملة للسلاح.

وأكد مناوي لـ "سودان تربيون" أن اجتماعات "نداء السودان" ستبدأ يوم 23 مايو وتستمر حتى الـ 27 منه، لمناقشة قضايا إجرائية داخلية وأخرى قضايا رئيسية.

وأوضح أن بداية الاجتماعات ستخصص للقضايا الإجرائية المتعلقة بإجازة الأجندة والنظام الأساسي وقوانين أخرى لتنظيم اللوائح وعمل مؤسسات التحالف.

ونصب (نداء السودان) خلال اجتماعات بباريس في مارس الماضي رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي رئيساً للتحالف، واعتمد الإعلان الدستوري للاجتماعات الوسائل السلمية في العمل المعارض مستبعدا العمل المسلح.

وبشأن القضايا الرئيسية قال مناوي وهو رئيس حركة تحرير السودان المتمردة في دارفور إن الاجتماعات التي تبدأ يوم الأربعاء ستنظر في كيفية عمل برنامج برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي للتحالف، يشمل كل القضايا بما فيها الإنهيار الاقتصادي واخراج البلد من المأزق الذي فيه ـ بحسب قوله ـ.

وتابع قائلا "هذا يكون بطرق مختلفة منها طريق إسقاط النظام بأي عمل يناسب (نداء السودان)".

وأشار إلى أن التحالف سيبحث وضع خطة للسلام الشامل والكامل في السودان "وهو ما يحتاج لعمل كبير جدا".

وأوضح أن القضايا مختلفة ومتباينة وتشمل مفاوضات أديس أبابا والرجوع للعملية السياسية الموجودة وخارطة الطريق الأفريقية.