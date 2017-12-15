مناوي يدعو الاتحاد الأوروبي لتفكيك قوات الدعم السريع السودانية

الخرطوم 15 ديسمبر 2017 ـ دعا رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، الجمعة، الاتحاد الأوروبي للعمل على تفكيك قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني.

مني أركو مناوي في صورة تعود للعام 2011

وقال مناوي في خطابه أمام تظاهرة تضامنية للأحزاب والناشطين من اليسار الأوروبي في كتينا بإيطاليا إن ضحايا الصراع في إقليم دارفور ينتظرون من الاتحاد الأوروبي مساعدتهم على وقف الإفلات من العاقب عبر تمكين المحكمة الجنائية الدولية من تقديم مرتكبي الجرائم للعدالة.

وذكر أن "الضحايا يدعون الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للتوقف عن دعم الأنظمة الديكتاتورية والعمل على تفكيك قوات الدعم السريع المليشيا سيئة السمعة وتقديمهم للعدالة بدلا عن مكافأتهم".

وأشار رئيس حركة تحرير السودان إلى أن نظام الحكم في السودان يستخدم ملشيات قبلية تعرف باسم "الجنجويد" وتحمل الآن اسم "قوات الدعم السريع"، مضيفا أن هذه القوات تحرق منازل السكان الأصليين وتنهب ممتلكاتهم وتقتل المدنيين وتغتصب النساء، ما خلف مليوني مشرد بدارفور ونصف مليون لاجئ بدول الجوار.

وتابع "مما يؤسف له أن مرتكبي هذه الانتهاكات يتمتعون بالإفلات من العقاب ويواصلون ارتكاب الفظائع وانتهاك حقوق الإنسان.. هذا هو السبب الجذري لتدفق اللاجئين الذي يشهده العالم الآن".

وأوضح مناوي أن السلام والأمن الإقليميين غير قابلين للتجزئة، ما يتطلب معالجة الحالة في دارفور ومالي وليبيا والنيجر "بطريقة شاملة"، مع تحديد "صانع المشاكل" الرئيسي بالمنطقة.

وحمل رئيس حركة تحرير السودان حكومة الخرطوم مسؤولية زعزعة استقرار المنطقة.

وزاد "ندعو دول الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي لدعم عملية السلام في السودان ومساعدة المحكمة الجنائية الدولية لتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة".