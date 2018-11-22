مناوي يصل أديس أبابا لبدء مشاورات مع الوساطة حول سلام دارفور

الخرطوم 22 نوفمبر 2018- قالت حركة تحرير السودان إن رئيسها مني أركو مناوي وصل العاصمة الاثيوبية أديس أبابا لاجراء مشاورات مع آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن عملية السلام في إقليم دارفور.
- جبريل إبراهيم في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات دارفور وبجانبه مني أركو مناوي في أديس أبابا نوفمبر 2014 (صورة سودان تربيون)
وأفاد المتحدث باسم الحركة محمد هارون في تصريح تلقته (سودان تربيون) الخميس، أن مناوي يرأس وفدا ينتظر أن يجري مباحثات مع آلية الوساطة الأفريقية بمعية حركة العدل والمساواة حول رؤية الحركتين في الوصول الى حل عادل وشامل يخاطب جذور الأزمة السودانية بصفة عامة وقضية دارفور على نحو خاص، علاوة على كيفية توحيد الجهود الدولية وخلق مناخ وأرضية لتحريك العملية السلمية المتعثرة.
وتجئ هذه الخطوة بعد أيام من مشاورات أجرتها الحركتين في العاصمة القطرية شملت الوسيط القطري مطلق القحطاني، علاوة على سفراء غربيين في الدوحة ناقشت تحريك ملف المفاوضات وتوقيع اتفاق يسبق عملية التفاوض الرئيسية.
وشدد المتحدث باسم الحركة على أن تحقيق السلام الشامل يمثل استراتيجية لن تتخلى عنها وتسعى بكل الوسائل ومن بينها التفاوض "لتحقيق دولة المواطنة المتساوية وإنهاء النظام الشمولي الأحادي وإيقاف الحرب".
وخلال الأسابيع الأخيرة نشط الوسطاء في الملف السوداني بكل من أديس أبابا والدوحة لتحريك جمود المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المتمردة في دارفور والمنطقتين – النيل الأزرق وجنوب كردفان، كما ظهر على الخط رئيس دولة جنوب السودان يلفا كير ميارديت في محاولة للإسهام في دفع هذه المساعي المنتظر أن تتوج بالإعلان عن موعد حاسم لبدء جولات تفاوض جديدة تؤدي في نهاياتها الى سلام شامل في هذا البلد
أخر الآراءخلاوي الموت ! 2018-11-22 16:58:27 بقلم : سلمى التجاني ما إن تختفي فواجعُ الخلاوي من صفحات الصحف، حتى تعود بتفاصيلٍ أَوْجَع. ففي بداية نوفمبر الجاري، لَقِيَ شابٌّ -مريض نفسي- حتفه في إحدى خلاوي ولاية الجزيرة، لتنتشر الأسبوع الماضي، على عددٍ من المواقع (...)
الصَّادق المهدي.. تجلِّيات زعيم طائفي (10) 2018-11-22 16:56:28 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk الهُويَّة المفقودة أو الهُويَّة المتوهَّمة أو الهُويَّة المستوردة ولعلَّنا بالعنوان أعلاه تجدنا قد اقتبسناه من مقال رصين وحزين في الآن نفسه كتبه القاضي السَّابق مجدي (...)
أهل المعارضة مرة أخرى 2018-11-19 17:47:11 بقلم : محمد عتيق المتأمل في الحالة السياسة السودانية يلاحظ ان تحركات ومواقف قوي المعارضة - في اغلبها - هي اما : ردود افعال علي افعال الحكومة وحزبها الحاكم ، مثلاً الحكومة تعلن عن انتخابات فتهرول احزاب المعارضة بالتعليق (...)
المزيد