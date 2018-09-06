مناوي ينفي اعتقال قائد قواته على يد منشقين من الحركة في ليبيا

الخرطوم 6 سبتمبر 2018 ـ نفى رئيس حركة/ جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، الخميس، تعرض قائد قواته للاعتقال في ليبيا على يد قادة منشقين من الحركة المتمردة في دارفور.

مني أركو مناوي في صورة تعود للعام 2011

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، الأربعاء، أن جابر إسحاق قائد العمليات وفيصل صالح قائد الاستخبارات اللذان يقودان محاولة لعزل مناوي إعتقلا القائد العام للحركة جمعة حقار بدولة ليبيا.

ووصف مناوي لـ "سودان تربيون" الأنباء عن اعتقال "حقار" بأنها "فبركات" للتغطية على حادثة الاعتداء على السفير السوداني لدى طرابلس أخيرا على يد فصائل اكتشفت أنه متورط في دعم فصائل معادية و"سمسار" مع تجار بشر في طرابلس وساحل الطويل.

وأكد مناوي أن "الفبركة" القصد منها أيضا محاولة حكومية لإثارة الرأي العام مع اقتراب اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف الأسبوع القادم، قائلا إن "الحكومة تعلم أن الرأي العام الدولي سيتكثف بشكل يفوق توقعاتها".

وتابع "الحكومة أكثر من يعلم أين جمعة محمد حقار ورجالاته لذا لا تهمنا إشاعاتها". وزاد "هذه إشاعة رخيصة وغرضها أرخص وتعكس مدى الإنهزام داخل المؤتمر الوطني".

يشار إلى أن الحكومة تتهم ليبيا بإيواء ودعم فصائل التمرد في دارفور وهو ما تنفيه الحركات المسلحة بشدة.