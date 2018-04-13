مندوب السودان بجنيف يلتقي مدير منظمة التجارة العالمية

جنيف 13 أبريل 2018 ـ بحث مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف مصطفى عثمان إسماعيل، مدير منظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو سبل دعم عملية انضمام السودان للمنظمة والخطوات والإصلاحات الهيكلية اللازمة على الاقتصاد السوداني.

مراسم توقيع اتفاق بين السودان واليابان حول أطر التجارة العالمية ـ جنيف 11 أبريل 2018

وقال إسماعيل إنّ اللقاء هدف إلى شرح بعض الخطوات التي اتخذتها حكومة السودان مؤخراً بشأن الدفع بعملية انضمام السودان للمنظمة لا سيما التطورات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها البلاد ما يشجع دول المنظمة على المضي قدماً في دعم ملف انضمام السودان.

وأوضح في تصريح صحفي أنّ اللقاء تناول بالشرح توقيع الاتفاقيات الثنائية التي عقدها السودان مع عدد من الدول في سبيل الولوج إلى المنظمة ودمج الاقتصاد السوداني في التجارة العالمية حتى يشهد الاستقرار المنشود.

وأشار إلى زيارة سكرتارية المنظمة ومسؤولي قسم الانضمام للمنظمة إلى السودان مؤخرا بهدف الوقوف على بعض الإصلاحات التي تمت في هذا الشأن.

من جهته قال المدير العام للمنظمة إن الاقتصاد السوداني يشهد عدداً من التحديات لا سيما بعض القوانين التي تحتاج إلى مراجعة.

وأشاد بقدرة الاقتصاد السوداني على الاندماج في التجارة العالمية وحث على مواصلة المفاوضات الثنائية مع الدول وتسريع الخطوات في مراجعة بعض القوانين المتعلقة بالتجارة، مثمناً تعاون السودان مع سكرتارية المنظمة.

ووقعت حكومتا السودان واليابان قبل يومين اتفاقاً ثنائياً يساهم في عملية انضمام السودان للمنظمة.