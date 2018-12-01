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منظمة : اغتصاب 125 امرأة في شمال جنوب السودان خلال أسبوع

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جوبا 1 ديسمبر 2018- كشفت منظمة أطباء بلا حدود الجمعة أن حوالي 125 امرأة وفتاة دون سن العاشرة تعرضن للاغتصاب والضرب في مقاطعة ربكونا بولاية ليتش الشمالية بجنوب السودان بين 19 و 29 نوفمبر 2018

وقالت روث أوكيلو، ممرضة في منظمة أطباء بلا حدود بجنوب السودان" تأتي النساء والفتيات الصغيرات إلى عيادة منظمة أطباء بلا حدود في بانتيو بأعداد كبيرة خلال الأسبوع الماضي بعد نجاتهن من حوادث عنف مروعة. بعض الفتيات دون العاشرة من العمر، والبعض الآخر من النساء أكبر سنا من 65 سنة، وحتى النساء الحوامل لم تعرضن لهذه الهجمات الوحشية".

ولم تقدم المجموعة الإنسانية أي معلومات عن مرتكبي الاغتصاب ولكنها أضافت أن الناجيات تعرضن للجلد والضرب وتم سلب أموالهن وملابسهن.

وخلال الحرب الأهلية التي استمرت خمس سنوات وثقت الأمم المتحدة والجماعات الإنسانية أعمال الاغتصاب والفظائع ضد المدنيين في مناطق الصراع. ومع ذلك، وقعت الحكومة ومجموعات المعارضة على اتفاقية السلام المنشطة ولم يتم الإبلاغ عن أي هجمات أو انتهاكات لوقف إطلاق النار في المنطقة.

وخلال الأشهر العشرة الماضية عالجت منظمة أطباء بلا حدود 104 حالات اغتصاب في المنطقة. وقالت أوكيلو إلى أنها لم تشهد قط زيادة كبيرة في العنف الجنسي مماثلة للأسبوع الماضي.

ودعا المدير التنفيذي للمنظمة في جنوب السودان إلى حماية المدنيين في المناطق وخلق الظروف الملائمة لتمكين مجموعات الإغاثة من الوصول إلى مقاطعة ربكونا وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة، وأضاف "هذه الهجمات المروعة تظهر أنهم لا يزالون يعيشون في بيئة عنيفة للغاية وغير آمنة".



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