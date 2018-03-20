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منظمة حقوقية: (الشعبية) اغتالت 3 مواطنين بجنوب كردفان

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الخرطوم 20 مارس 2018- كشفت منظمة حقوق الانسان والتنمية (HUDO) عن اغتيال ثلاثة مدنيين في قرية "كالندا" بجنوب كردفان على يد جنود من الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، لأسباب غير معلومة.

وأوضحت أن المجني عليهم هم عمر يوسف عمر، 63 عاما، وهو شيخ قرية "كالندا"، ومحمد عبد الرحيم كباشي، 39 عاماً وهو رئيس اللجنة الشعبية بالقرية، إضافة إلى آدم إمام جبارة، 48 عاماً مواطناً بالقرية.

وقالت المنظمة في نشرة تلقتها (سودان تربيون) الثلاثاء، إن مجموعة مسلحة من جنود الحركة الشعبية، يقدر عددهم ما بين 9 -11 فرد وصلت في الثاني من مارس إلى منزل عمر يوسف عمر، بقرية "كالندا" ريفي العباسية.

وأضافت " بدأ الجنود في الاعتداء وضرب إمام مرأى زوجته عائشة وأمروه بالذهاب معهم، وعندما رفض الامتثال لأوامرهم بادر أحد الجنود بضربه بعيار ناري على رأسه أرداه قتيلاً في الحال".

وأشار إلى حضور إثنين من جيرانه عندما سمعا صراخ زوجة القتيل، بيد أن المجموعة المسلحة أخذتهم بالقوة خارج القرية، ووجدت جثمانيهما لاحقاً على بعد إثنين كيلومتر غرب القرية.

ونقلت (هودو) عن مصدر موثوق أن المجموعة المعتدية جرى اعتقالها بواسطة قيادة الحركة الشعبية وسيعرضون لمحاكمة بحضور ممثلين لذوي الضحايا.

وتبعد قرية "كالندا" حوالي 15كيلومتراً غرب مدينة العباسية، وتحتل منطقة وسط بين مناطق سيطرة الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال.

وعبرت المنظمة عن أسفها وقلقها علي سلامة المدنيين بجنوب كردفان، وطالبت (الشعبية) بمحاسبة الجناة على الفعل وأن تعلن نتائج المحاسبة، كما دعت حكومة السودان والحركة الشعبية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وأن يعملا على حماية المدنيين بمناطق الصراع.

وفي بيان منفصل صدر خلال وقت لاحق من يوم الثلاثاء قالت ذات المنظمة إن قوات تتبع للاستخبارات العسكرية السودانية بمنطقة العباسية اعتقلت عضو سابق بالحركة يدعى محمد عوض بخيت - 45 عاما في الخامس من مارس الجاري بعد أن اقتادته من أحد المساجد.

وأضاف بيان المنظمة " من حينها بخيت معزول عن محيطه الخارجي ويعتقد تعرضه للتعذيب".

وتابع " علمت هودو أن سبب الاعتقال ذي صلة بحادثة "كالندا".

و طالب البيان السلطات السودانية بالكشف عن مكان بخيت والسماح لاسرته ومحاميه بزيارته.

ودعتها كذلك لانهاء حالة الطوارئ بمناطق النزاع حيث يتم بموجبها اعتقال المواطنين.



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