 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 19 كانون الأول (ديسمبر) 2018

منظمة حقوقية تطالب جوبا بالتحقيق في جرائم الإغتصاب

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 19 ديسمبر 2018- دعت منظمة (هيومن رايتس ووتش) حكومة جنوب السودان للتحقيق في الاعتداءات الجنسية الأخيرة ضد أكثر من 150 امرأة وفتاة في ولاية ليتش الشمالية خلال الفترة من 19 إلى 29 نوفمبر.

JPEG - 40.7 كيلوبايت
نازحات من خمس قرى شرق جوبا بعد عمليات قتل أودت بحياة 14 شخصا خلال أغسطس 2018 (صورة ليونميس)

وقالت في بيان صدر الثلاثاء "ينبغي أن تركز التحقيقات ليس على الجرائم الفردية فحسب ولكن أيضا على ما إذا كانت الجرائم منسقة ويجب ان تؤدي الى اعتقال ومحاكمة المسؤولين."

وقالت هيومن رايتس ووتش إن باحثيها زاروا مدينة بانتيو في الفترة ما بين 7 و12 ديسمبر ووجدوا أدلة على وجود نمط من الاعتداءات على النساء والفتيات

وأضاف البيان "لطالما تم التغاضي عن الاغتصاب واستخدامه لترويع النساء والفتيات عبر جنوب السودان. يجب على حكومة جنوب السودان وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونميس) أن يقوما بدوريات فعالة في المناطق الخطرة المعروفة وأن يساعدا في تسهيل التحقيقات والمحاكمات لهذه الجرائم".

وقال جان بيس لاكروا رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الثلاثاء إن يونميس عقدت اجتماعا مع سلطات جنوب السودان وحثتها على اتخاذ إجراءات فورية لحماية النساء والفتيات في المنطقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة.

واضاف "ان البعثة تحث ايضا القوات المسلحة فى المنطقة على ضمان القيادة والسيطرة على قواتها لضمان عدم تورط عناصر مارقة داخل صفوفها فى هذه الاعمال الاجرامية".

ونشرت البعثة أيضا قوات في مناطق الهجمات لتوفير تواجد وقائي وإرسال فريق حقوق الإنسان التابع للبعثة للتحقيق في الاعتداءات والتعرف على مرتكبيها.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيانها "يجب أن يكون أي تحقيق في هذه الاغتصاب المزعومة عادلاً ونزيهًا ووفقًا للمعايير الدولية، يضمن حقوق وكرامة وأمن الناجين وأنه لا توجد أعمال انتقامية تجاههم".

ولفت البيان إلى ضرورة أن يركز التحقيق على هوية المهاجمين وما إذا كانت الهجمات موجهة من قبل أو تم تنفيذها بمعرفة مسؤولين كبار في أي طرف في النزاع.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

اعتصام لاجئي غانا .. بلا مجيب 2018-12-19 15:08:55 بقلم : محمد عبد الرحمن الناير أكمل الإعتصام الذي نفذه اللاجئون السودانيون بدولة غانا والذي بدأ تنفيذه يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ أمام مكاتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالعاصمة أكرا قد دخله يومه الثاني (...)

(زيارة المقبرة.الاستعداد للموت)! 2018-12-17 15:05:01 بقلم : النذير السر (سوريا دولة مواجهة إضعافها أضعاف القضايا العربية)هذه العبارة وحدها كافية لإطلاق صافرة الزيارة وإعلان الهزيمة لها .فعرب الاهواز في إيران يدركون أن الزيارة تأتي في إطار خلافات الخرطوم مع المحور العربي (...)

اما التكذيب ، فلا 2018-12-17 15:03:03 بقلم : محمد عتيق ‏لا جديد يمكن أن يقوله المرء ‏عن اهتراء سلطة المؤتمر الوطني ، (هيافة) رموزه وحلفائه ، سوء الأحوال ، ومخاطر‏ الانفجار والتشظي المحدقة بالوطن ، وإلا سيكون حديثاً مكروراً لا معني له ولا حياة فيه .. ‏ورغم كل (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.