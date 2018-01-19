منظمة دولية تدعو الخرطوم لعدم اعتقال الصحفيين ومصادرة الصحف

الخرطوم 19 يناير 2018 ـ دعت لجنة حماية الصحفيين بالولايات المتحدة الأميركية، السلطات السودانية للتوقف عن مضايقة واعتقال الصحفيين ومصادرة الصحف، حيث لا يزال 7 صحفيين سودانيين رهن الاعتقال منذ أيام.

عدد صحيفة (الجريدة) المصادر يوم الإثنين 8 يناير 2018

وقالت اللجنة التي تعمل في أكثر من 120 دولة ومقرها نيويورك، في بيان، يوم الخميس، إن "على السلطات السودانية أن تسمح للصحفيين بالإبلاغ عن الأمور ذات الاهتمام العام من دون خوف من الانتقام".

وجرى اعتقال الصحفيين من قبل جهاز الأمن والمخابرات خلال احتجاجات سلمية على الغلاء في الخرطوم وأمدرمان يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وبدأت احتجاجات متفرقة في العاصمة السودانية وعدد من الولايات منذ أسبوعين غضبا على موجة غلاء طاحن اجتاحت الأسواق في أعقاب إجازة الموازنة الجديدة للدولة.

وما زال كل من الصحفيات أمل هباني "صحفية حرة"، رشان أوشي من صحيفة "المجهر السياسي" وامتنان الرضي من صحيفة "اليوم التالي"، والصحفي، مجدي العجب من صحيفة "الوطن" رهن الاعتقال لليوم الرابع على التوالي.

في حين لا يزال الصحفيون، شوقي عبد العظيم محرر بصحيفة "اليوم التالي"، وخالد عبد العزيز مراسل "رويترز" وعبد المنعم أبو إدريس مراسل "الفرنسية" رهن الاعتقال لليوم الثالث على التوالي.

وأدانت شبكة الصحفيين السودانيين ـ كيان موازي لاتحاد الصحفيين الموالي للحكومة ـ في بيان، الخميس، استمرار اعتقال الصحفيين والصحفيات وحرمانهم من حقوقهم الدستورية والقانونية، وناشدت المنظمات الحقوقية للتدخل لإطلاق سراحهم فوراً.

في سياق متصل صادر جهاز الأمن والمخابرات، صباح الجمعة، ولليوم الثاني على التوالي صحيفة "الجريدة" المستقلة من المطبعة.

وكانت هيئة تحرير الصحيفة قد رفضت في وقت سابق الاستجابة لتعميم شفاهي من جهاز الأمن بعدم تغطية الاحتجاجات.

وأبرزت صحيفة "الجريدة" في عددها المصادر يوم الجمعة، اعتقال الأمين العام لحزب الأمة القومي سارة نقد الله، و"إحياء الذكرى (33) لإغتيال مؤسس الحزب الجمهوري بأمدرمان"، و"نواب بالخرطوم يكشفون عن إرهاصات لرفع الدعم عن الوقود..".