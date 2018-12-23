منظمة عربية حقوقية تدين قتل المتظاهرين في السودان وتدعو لعزل البشير

الخرطوم 23 سبتمبر 2018- ادانت منظمة (العدل والتنمية )الحقوقية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا حملات الاعتقالات والقتل العشوائي للمتظاهرين السلميين بالسودان على يد الأجهزة الامنية السودانية والميليشيات المسلحة التابعة للنظام بمختلف الولايات السودانية كما شجبت حملات الاعتقال التي طالت السياسيين المعارضين.

محمد عيسى ماكور قتل برصاصة في الرأس أثناء احتجاجات بربر .. الخميس 20 ديسمبر 2018

وطالب المتحدث باسم المنظمة زيدان القنائى الجيش السوداني بالانحياز للثورة الشعبية ضد نظام البشير وعزل الرئيس السوداني عن السلطة وعدم السماح بتدخل الجيش في تشكيل الخارطة السياسية بالبلاد وضمان تشكيل ادارة مدنية انتقالية لحكم السودان بإرادة شعبية سودانية.

واستنكرت المنظمة في بيان تلقته (سودان تربيون) الأحد، اقدام السلطات السودانية على قطع شبكات التواصل الاجتماعي وغياب التغطية الاعلامية من وسائل الاعلام العالمية والعربية لانتفاضة الشعب السوداني التي "تعتبر ثورة شعبية خالصة".

وانتقدت اقدام الحكومة السودانية على تشويه صورة الانتفاضة الشعبية واتهام المتظاهرين بان الموساد يقف وراءهم قائلة إنه" اسلوب تنتهجه الحكومات العربية الديكتاتورية.

ودعا زيدان وهو كذلك قيادي بمجلس المعارضة المصرية الوطنية المنظمات الدولية لتوثيق عمليات القتل العشوائي للمتظاهرين بالسودان وملاحقة المتورطين من قيادات اجهزة الامن السودانية بارتكاب تلك الجرائم كما دعا الامم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الامن للتدخل العاجل لإيقاف عمليات قتل الشعب السوداني من قبل نظام البشير.