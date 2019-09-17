منظمة: محاكمة 37 مسؤولا بالنظام السوداني السابق في قضايا فساد الأسبوع المقبل

الخرطوم 17 سبتمبر 2019 ــ أعلنت منظمة سودانية مهتمة بمكافحة الفساد أن الأسبوع المقبل سيشهد تقديم نحو 37 مسؤولا من قيادات النظام السابق للمحاكمة على ذمة قضايا فساد مالي.

البشير وزوجتة الثانية وداد بابكر خلال حملة انتخابات 2010

وقال المثنى ابوعيسى، المتحدث باسم منظمة "زيرو فساد" في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن عدد المتهمين الذين دونت المنظمة في مواجهتهم بلاغات بالفساد ارتفع إلى 37 شخصياً ستبدأ جلسات محاكمتهم الأسبوع المقبل.

وأوضح أن أبرز هؤلاء المتهمين هم حرم الرئيس المعزول، وداد بابكر، وعبد الرحمن الخضر، والي ولاية الخرطوم الأسبق، مؤكداً اكتمال الحجز على ممتلكاتهم.

وكشف ابو عيسى أن المنظومة استصدرت 30 أمر حظر سفر في مواجهة المتهمين بالفساد، قائلاً إن من بين البلاغات المفتوحة ما يتعلق بـ "الفلل الرئاسية واليخت الرئاسي وخط هيثرو" إلى جانب بلاغ حول منظمة بنك الطعام ومتضرري حرب الخليج على حسب ادعائهم.

وذكر أن مكافحة الفساد هي مهمة الدولة وكافة أفراد الشعب، وأن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه المنظومة في أداء دورها.

من جهته دعا المدير السابق لبنك السودان ـ فرع الخرطوم محمد عصمت، لإحالة رموز النظام السابق في كافة دواوين الحكومة للتقاعد.

وحث القائمين على أمر المنظمة للإعلان بصورة راتبة عن أعمال منظومة زيرو فساد، متهماً بعض الجهات الحكومية بأنها ما زالت تتنمر في مواجهة استئصال الفساد.

وطالب عصمت الحكومة الانتقالية بالاستعجال لاستصدار قرار بعدم إبادة أي مستند حكومي إلا بعلم مجلس الوزراء والعدالة حتى لا تطمس الأدلة والبينات.