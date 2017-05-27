منظمة تعلن 400 حالة كوليرا بجنوب السودان

جوبا 27 مايو 2017 ـ كشفت منظمة أطباء بلا حدود يوم السبت عن استقبال 400 حالة اصابة بالكوليرا 200 منها حالات حرجة باحدى مراكزها العلاجية بمنطقة (ابوروج) بولاية اعالي النيل شمال شرقي دولة جنوب السودان.
- مرضى مصابين بالكوليرا في مستشفى جوبا (رويترز)
وقالت المنظمة في بيان نقلته وكالة (الأناضول) إن 200 من المصابين يعانون جفافا حادا، وأوضحت ان لديها خطة تستهدف تطعيم 1700 شخص منعا لانتشار المرض بصورة اكبر في المنطقة.
وتقول احصائية لمنظمة الصحة العالمية ان جنوب السودان سجل 3500 حالة اصابة بالكوليرا في ست ولايات.
وتستضيف منطقة ابوروج حاليا حوالي 20 الف نازح من جنوب السودان بعد ان هرب أكثر من 20 الف اخرين الي السودان خلال الاسابيع الماضية هربا من القتال في بلادهم.
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