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منع الصحافة والهواتف في خطاب متوقع للبشير أمام قيادات حزبه

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الخرطوم 19 يناير 2018 ـ اعتذر الرئيس السوداني عمر البشير، رئيس حزب المؤتمر الوطني، عن مخاطبة فاتحة أعمال مجلس الشورى القومي لحزبه، مساء الجمعة، على أن يخاطب الجلسة الختامية صباح السبت وسط سياج محكم من السرية.

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البشير يخاطب إجتماع شورى الحزب الحاكم الجمعة 21 أغسطس 2015

وأكد رئيس مجلس الشورى كبشور كوكو، خلال مخاطبته مجلس الشورى أن الجلسة الختامية يوم السبت ستكون مغلقة بعيدا عن الصحافة، وشدد أن هواتف أعضاء المجلس سيتم جمعها عند دخولهم القاعة.

وشهد الرئيس البشير، ونائباه في الحزب بكري حسن صالح وإبراهيم محمود والقيادي بالحزب علي عثمان محمد طه، مساء الجمعة، فاتحة أعمال مجلس الشورى القومي.

ويتكون المجلس من 400 عضو منهم 100 يمثلون قطاعات الحزب المركزية من بينهم 5% صعدوا بالاستكمال، و300 عضو يمثلون الولايات.

وقال رئيس مجلس الشورى كبشور كوكو، إن "إنعقاد شورى المؤتمر الوطني يأتي في ظل ظروف استثنائية، نظراً للتحديات الخارجية والصعوبات الداخلية التي أفضت إلى التظاهر والتعبير السلمي، وهو مسموح به طالما نأى عن التخريب".

وأفاد أن ميزانية العام 2018 ركزت على زيادة الإنتاج، بالتركيز على القطاعات الإنتاجية وشدّد على تشجيع الإنتاج خاصة في الريف.

ومن المقرر أن تناقش الجلسات عدة تقارير بينها ورقة اقتصادية تتناول الوضع الاقتصادي الراهن والتدابير المقترحة لتسهيل معاش المواطن إلى جانب أداء الجهازين التنفيذي والتشريعي والتحديات الأمنية والسياسية الراهنة.



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