منع صحفية سودانية من دخول مصر واعادتها للخرطوم

الخرطوم 24 أبريل 2017 ـ للمرة الثانية خلال 24 ساعة أوقفت السلطات المصرية بمطار القاهرة صحفية سودانية وأمرتها بالعودة الى البلاد.

ايمان كمال الدين صحفية في صحيفة "السوداني"

وتجئ الخطوة بعد إبعاد السلطات المصرية للكاتب الصحفي الطاهر ساتي وإعادته للخرطوم لدى وصوله مطار القاهرة ليل الأحد، تحت ذريعة وجود اسمه على لائحة الممنوعين من دخول مصر.

وعلمت (سودان تربيون) أن الصحفية بصحيفة (السوداني) إيمان كمال الدين، منعت أيضا مساء الإثنين من دخول مصر حيث كانت تستعد للمشاركة في دورة تدريبية هناك، وأمرت بالعودة الى السودان.

وينتظر أن تصل إيمان العاصمة السودانية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وطبقا لمدير تحرير "السوداني" عطاف مختار لتلفزيون الشروق فإن إيمان حررت قبل سفرها للقاهرة تقريرا وصفه بالمهني بشأن أنباء تحدثت عن إنشاء مصر لقاعدة عسكرية في إريتريا، ورجح أن يكون ذلك هو سبب وجود اسمها ضمن قوائم المحظورين بمطار القاهرة الدولي.

يشار الى أن صحيفة (السوداني) كانت نشرت الإثنين، معلومات نقلتها عن مصادر تشير الى أن السفارة السودانية في القاهرة تدرس وضع لائحة بأسماء صحفيين مصريين لمنعهم من دخول السودان، وذلك ردا على ابعاد القاهرة للكاتب الصحفي الطاهر ساتي.

وقالت الصحيفة "إن السفارة تعمل مع الجهات المختصة على إعداد قائمة بأسماء الإعلاميين والصحفيين المصريين الذين يسيئون للسودان في الإعلام المرئي والمقروء وعدم منحهم تأشيرة دخول أو توقيفهم في المطار وإعادتهم إلى وجهتهم حال كانوا من فئة النساء أو فوق الخمسين عاما".

ونقلت عن مصادرها أن القرار يأتي من باب "التعامل بالمثل" وسيشمل حتى الصحفيين الذين يرافقون الوزراء والمسؤولين المصريين في زياراتهم إلى السودان.

وفي وقت لاحق من ليل الإثنين، أجرى سفير السودان لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم اتصالا بمساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان وجنوب السودان أحمد فاضل.

ونقل عبد المحمود خلال الاتصال وفقا لتصريح صحفي استياءه من الاجراءات التي طالت عدد من الصحفيين خلال اليومين الماضيين مؤكدا أن "هذه الإجراءات لا تنسجم مع روح زيارة وزير الخارجية سامح شكري الأخيرة للخرطوم".

يشار الى أن شكرى أنهى الأسبوع الماضي مباحثات في الخرطوم على مستوى اللجنة الوزراية المشتركة وخلصت المشاورات الى ضرورة التهدئة بين البلدين وابرام ميثاق شرف إعلامي.