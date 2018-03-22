مهاتفة بين البشير وبوتن والرئاسة السودانية ترتب لزيارته الخرطوم

الخرطوم 22 مارس 2018 ـ تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره السوداني عمر البشير بزيادة الاستثمارات روسيا بالسودان في الطاقة والنفط والغاز والتعدين وقالت الرئاسة السودانية إنها ترتب لزيارة مرتقبة لبوتن للبلاد.

بوتين والبشير اجتمعا في سوشي الروسية الخميس 23 نوفمبر 2017 (وكالات)

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن الرئيس البشير تلقى ظهر الخميس اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي، بحثا خلاله وسائل تطوير العلاقات بين البلدين للمستوى الإستراتيجي.

وأعرب بوتين في اتصاله عن "تقديره للقيادة السودانية وحرصها على توظيف قدرات البلاد لتنمية ورفاهية الشعب السوداني".

وأكد استمرار بلاده في دعم السودان وزيادة الاستثمارات الروسية بالسودان في مجالات الطاقة والنفط والغاز وتعدين الذهب، وجدد حرص بلاه على تمكين السودان من الاستفادة من هذه الموارد الحيوية.

ووافق الرئيس الروسي على جدوله ديون بلاده على السودان.

من جانبه قدم البشير التهنئة للرئيس الروسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية وتجديد ثقة الشعب الروسي في قيادته.

وشكر البشير، بوتين على رغبة موسكو الصادقة في مساعدة السودان إقتصاديا وبناء شراكة إستراتيجية من أجل التنمية.

ووجه الدعوة للرئيس الروسي لزيارة السودان لبحث تعزيز وتطوير العلاقات وبناء شراكة استراتيجية وقد قبل بوتين الدعوة.

وقال وزير الدولة بالرئاسة، مدير عام مكاتب الرئيس حاتم حسن بخيت إن البشير وجه جهات الاختصاص بالترتيب الجيد لزيارة الرئيس بوتين وإعداد مشروعات الاستثمار المشترك وفق رؤية لبناء علاقة استراتيجية مع روسيا.

وأنهى الرئيس السوداني في نوفمبر الماضي زيارة إلى روسيا تلبية لدعوة من نظيره الروسي حيث وقع هناك عددا من الاتفاقيات في مجال النفط والغاز والطاقة والتعدين.