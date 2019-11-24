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مهرجان لتكريم (أسر الشهداء) في الخرطوم يتحول الى هتافات منددة بـ (الدعم السريع)

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الخرطوم 24 نوفمبر 2019- اضطرت وزارة الثقافة والاعلام بولاية الخرطوم الى الغاء احتفال كان يزمع فيه تكريم أسر "شهداء الثورة" السودانية في أعقاب وصول ممثل لقوات الدعم السريع الى مكان الحدث ومواجهته بغضب وهتافات ساخطة.

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وتحول "مهرجان الخرطوم للثقافة والابداع" الذي أقامته وزارة الإعلام الولائية الى ساحة للهتاف والبكاء، حال إعلان مقدمة الحفل ترحيبها بممثل قائد قوات الدعم السريع.

وقبل أن تكمل المذيعة ترحيبها ثارت ثائرة الحضور معلنين رفضهم وجود ممثل لهذه القوات التي تتهم بأنها وراء مجزرة فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة.

وغالب المشاركين في المهرجان من أسر الضحايا الذين قضوا في أحداث فض القيادة بالثالث من يونيو الماضي حين هجمت قوات نظامية يرتدي بعضها زي الشرطة والآخر الدعم السريع على المئات من الشباب المعتصمين ومارست تجاههم تصرفات وحشية وتنكيلا بالغا ما أدى لمصرع أكثر من مائة وفقدان وجرح آخرين.

وهتفت لجان المقاومة التي كانت حاضرة في المهرجان مع أسر الشهداء " الدم قصاد الدم .. ما بنقبل الدية" .و"قتلونا مندسين ..لوحاتهم ق د س" في إشارة الى سيارات الدعم السريع.

ولم تنجح محاولات منظمي الاحتفال في تهدئة الحضور الذين غادروا المكان غاضبين الى خارج القاعة بينما اعتذرت الفرق الغنائية عن المشاركة في أعقاب توتر الأجواء.

ومنذ وقوع هذه الأحداث جرى تشكيل 3 لجان للتحقيق على فترات مختلفة في محاولة، لتدارك حالة السخط الشعبي الواسع الذي خلفته أحداث فض الاعتصام.

ونفى قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو مرارا أن يكون أصدر أوامرا مباشرة بعملية الفض العنيف، وظل يؤكد أن لديه معلومات مهمة في هذا الخصوص لكنه لن يبوح بها قبل اعلان نتائج التحقيق النهائية.



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