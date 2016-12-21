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موازنة السودان بعجز 6,1 مليار جنيه واعتماد على الضرائب بنسبة 74%

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الخرطوم 21 ديسمبر 2016 ـ أودع وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، مساء الأربعاء، موازنة العام 2017 بعجز يبلغ 6,1 مليار جنيه، وباعتماد على الضرائب بنسبة 74% بجملة ايرادات متوقعة 77,7 مليار جنيه ومصروفات 83.8 مليار جنيه.

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وزير المالية بدر الدين محمود

واندلعت احتجاجات محدودة عقب تطبيق قرارات اقتصادية قاسية أقرتها الحكومة، وتطورت إلى عصيان مدني دعا له ناشطون أواخر نوفمبر و19 ديسمبر وسط استجابة جزئية.

وأودعت الموازنة الجديدة بمعدل تضخم متوقع 17%، وتوقع الوزير ارتفاع معدل التضخم خلال الربع الأول من العام 2017 نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا على أن يتوالي في الانخفاض بعد ذلك.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء في السودان فإن معدل التخضم قفز بشكل قياسي عشرة نقاط مئوية في نوفمبر الماضي ليصل 29.49% مقارنة بـ 19.6% في أكتوبر، فيما يبدو أنها احدى آثار السياسات الاقتصادية الأخيرة برفع الدعم جزئيا عن الوقود والكهرباء والدواء.

وبلغت الايرادات الضريبية 57.8 مليار جنيه بنسبة مساهمة 74% من إجمالي الإيرادات.

وأعلن وزير المالية عن زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات بنسبة 5%، وتعهد أمام البرلمان "بتحقيق حياة كريمة للشعب السوداني والمضي بقوة في ترشيد الموارد".

وطالب بقيادة حملة شعبية رسمية لاستنهاض همم السودانيين لقيادة حملة إنتاج وانتاجية لتحقيق الرفاه الإقتصادي.

وطبق بنك السودان المركزي في نوفمبر الماضي سياسة الحافز الجديدة، القاضية برفع سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات بنسبة 131% ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيه، مقارنة بـ 6.5 جنيه سعر البيع الرسمي سابقاً، لكن الدولار في السوق الموازي يقترب حاليا من حاجز الـ 20 جنيه.

وكشف الوزير عن إدخال 750 ألف أسرة جديدة مظلة التأمين الصحي لتصل التغطية إلى نسبة 80%، مؤكدا إلزام القطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي لمنسوبيه، وأشار إلى التوسع في السكن الشعبي والاقتصادي.

وأعلن إلزام البنوك بتوفير نسبة الـ 12% المخصصة للتمويل الأصغر، مؤكدا أن العام 2017 سيشهد البداية الفعلية لتشييد مطار الخرطوم الدولي الجديد، واكتمال مجمع سدي أعالي نهري عطبرة وستيت، بجانب تشييد 50 سداً جديداً وحفر 120 حفيراً مع تركيب 2500 مضخة يدوية بمختلف أنحاء البلاد.



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