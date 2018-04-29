مواطنون بجنوب دارفور: أجهزة حكومية تستغل أزمة الوقود

نيالا 29 أبريل 2018 ـ شكا مواطنون بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور من استغلال بعض أفراد الأجهزة الحكومة أزمة الوقود وبيع كميات كبيرة منه في السوق السوداء.

"تانكر" يعبئ الوقود من محطة خدمة بالخرطوم بقصد التهريب ضبطه وزير النفط ـ "سونا"

ووصل جالون الجازولين والبنزين الى 200 ـ 150 جنيه ما أدى الى ارتفاع غير مسبوق في مياه الشرب والغلال وتذاكر السفر من وإلى حاضرة الولاية تراوحت ما بين 500 ـ 1000 جنيه.

وقال محمد بيلو من الريف الجنوبي للولاية إن عددا كبيرا من محطات المياه (الدوانكي) خرجت من الخدمة نسبة لانعدام الجازولين، الأمر الذي تسبب في نفوق الماشية بسبب العطش.

وأصدر معتمد محلية نيالا محمد العاجب إسماعيل، أوامرا محلية تمنع التعامل بالوقود خارج محطات التزويد، ونصت الأوامر الى عقوبات تصل إلى مصادرة محطات حال ارتكاب المخالفة.