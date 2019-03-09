مواكب لرفض الطوارئ تنتظم السودان الأحد و(الأمة) يستنفر

الخرطوم 9 مارس 2019- استنفر حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، كوادره بالخرطوم للخروج في موكب الأحد الى البرلمان لتسليم مذكرة تعارض فرض الطوارئ بالبلاد.

موكب ضخم جاب سوق أم درمان مناديا برحيل النظام.. الأحد 24 فبراير 2019

وتدرس الهيئة التشريعية عبر لجنة طارئة المرسوم الرئاسي الخاص بإعلان الطوارئ لمدة عام تحت ذريعة محاربة الفساد والحد من عمليات التهريب، وينتظر أن تصدر قرارها بشأنه يوم الاثنين.

وكان تجمع المهنيين وحلفائه في تجمع قوى إعلان "الحرية والتغيير" دعوا لتنظيم الحشد في كل مدن السودان، يوم الأحد على أن ينطلق الموكب المركزي من مقر حزب الأمة القومي في أم درمان الى البرلمان وترك لبقية المحتجين في الولايات تحديد الوجهة التي يرونها.

وأصدرت دائرة الشباب في حزب الأمة تعميما لأنصار الحزب يدعوهم للخروج في الموكب وقيادة مسيرة "خلاص الوطن" لتسليم قيادة البرلمان مذكرة ترفض قانون الطوارئ.

ومنعت قوات أمنية في وقت سابق محاولتين للمتظاهرين من الوصول الى مقر البرلمان وفضتهم بالقوة المفرطة.

وبرغم إعلان حالة الطوارئ في 22 فبراير الماضي وتشكيل محاكم فورية لمعاقبة المتظاهرين الا أن الاف السودانيين تحدوا الإعلان بالخروج المستمر في مسيرات احتجاجية تطالب برحيل النظام الحاكم وتنحي الرئيس عمر البشير