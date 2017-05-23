موسفيني يدعو شعب جنوب السودان للوحدة

جوبا 23 مايو 2017-}} حث الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني شعب جنوب السودان، على تبني الوحدة من أجل الازدهار والتنمية، محذرا من أن إساءة استخدام الهوية يمكن أن يعرض الأمة بأكملها للخطر وقال إن مسألة الهوية فككت السودان إلى قسمين.

الرئيس الاوغندي يوري موسفيني

وقال موسيفيني في مراسم أداء القسم للجنة الحوار الوطنى فى العاصمة جوبا الاثنين انه جاء الى جوبا لتقديم دعمه للجهود الرامية الى تعزيز الحوار من اجل السلام،.

وزاد "اننى احيي الرئيس سلفا كير ميارديت لدعوة جميع الأطراف المعنية الى مناقشة المشاكل التى تواجه شعب جنوب السودان".

ودعا الزعيم الأوغندي القيادات السياسية لتجنب التفكير في المناصب الحكومية فقط وإنما يجب عليهم الالتفات إلى القطاع الخاص والذي سيخلق فرصا تقود إلى تنمية قومية.

وفي كلمته طالب موسفيني بالشفافية في الاجتماعات التي تعقد بين الأطراف المختلفة لمناقشة القضايا المختلفة بدلا من استخدام القوة، وأردف " أن القوة مثل العملية التي تكون بعد التعرف على المشاكل وبعد فشل جميع الوسائل الأخرى".

وحث الرئيس الأوغندي حكومة جنوب السودان بعدم التسامح في قضايا القتل والاغتصاب وخاصة التي ترتكبها القوات المسلحة وإنزال عقوبات مشددة على الأفراد الذين يرتكبون مثل هذه الفظائع .