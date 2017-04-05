موسفيني يقود مبادرة لتوحيد المعارضة في جنوب السودان

الخرطوم \ كمبالا 5 أبريل 2017- كشفت مصادر رفيعة عن إجتماع جمع المعارضة السلمية بجمهورية جنوب السودان والرئيس الأوغندي يوري موسفيني بالعاصمة كمبالا الأربعاء.

موسفيني وقادة المعارضة في جنوب السودان ..صورة لـ(سودان تربيون)

وهدفت الخطوة لمناقشة مبادرة سياسية ترمي الي توحيد فصائل المعارضة من اجل التوصل الي تسوية سياسية في جنوب السودان.

و قال مصدر رفيع بالمعارضة لـ(سودان تربيون ) إن الرئيس الأوغندي طلب لقاء المعارضة السلمية من أجل طرح مبادرته عليهم ،بعد أن شهدت الفترة الماضية اتصالات مكثفة بين أوغندا و أطراف المعارضة ، الذين وصلوا كمبالا، للقاء موسفيني.

و اشار المصدر الي ان اللقاء عقد بالقصر الرئاسي بعنتبي وناقش الطرفان خلاله مبادرة موسفيني من اجل توحيد الفصائل بِما فيها مجموعة سلفاكير.

وأفاد أن موسفيني قال أنه يسعى بمبادرته الى إنقاذ جنوب السودان من التفكك بسبب الحروب الدائرة الان .

و انتقد الرئيس الأوغندي بحسب المصدر فشل قيادة الحركة الشعبية في جنوب السودان وخذلانها لتطلعات شعبها ليس فقط شعب الجنوب وإنما الإفريقي.

و ضم الوفد قيادات من المعارضة السلمية ربيكا قرنق ، كوستي مانيبي، اوياي دينق، مجاك داقوت ، عاطف كير .