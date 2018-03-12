موسكو تسمي سفيرا جديدا لدى الخرطوم

الخرطوم 12 مارس 2018- عين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين، سفيرا جديدا لبلاده لدى الخرطوم خلفا للدبلوماسي السابق الذي توفى قبل أشهر اثر نوبة قلبية بمنزله في العاصمة السودانية.
- بوتين والبشير اجتمعا في سوشي الروسية الخميس 23 نوفمبر 2017 (وكالات)
وبحسب المرسوم الرئاسي فانه تقرر تعيين "فلاديمير جيلتوف سفيراً للاتحاد الروسي بالسودان".
ويخلف جيلتوف سلفه ميرغياس سوفيتش الذي توفى في أغسطس من العام الماضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة.
وشغل فلاديمير جيلتوف المولود في 1967 رئاسة أحد الأقسام بدائرة شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية، وعمل أيضاً في السفارة الروسية لدى سوريا.
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