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موسيفينى يدعو لإنتخابات تمهد لإنهاء الحرب في جنوب السودان

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جوبا 29 يناير 2018- دعا الرئيس الأوغندي يورى موسيفينى الى اجراء انتخابات في جنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

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الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني (الفرنسية)

وجاءت دعوة موسيفينى اثناء حديثه الى الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس على هامش قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي التي عقدت في العاصمة الإثيوبية اديس ابابا.

وكشف مسؤولون من جنوب السودان لـ (سودان تربيون) الأحد ان موسيفيني وغوتيريس بحثا القضايا المتعلقة بالسلام والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى والاصلاحات التي تقوم بها المنظمة الدولية وخاصة على جبهات حفظ السلام.

وبشأن تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان الذي ينزلق في حرب أهلية مدمرة جدد الزعيم الأوغندي موقفه بشأن الحاجة إلى إجراء انتخابات حتى يتمكن السكان من انتخاب قادتهم بصورة مشروعة.

وأضاف "إن السكان هم الذين يمكن أن يحاسبوا القادة، وعليه يجب اجراء انتخابات من اجل ذلك ".

وفى الوقت نفسه قال الامين العام للأمم المتحدة انه سيحشد المجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم لبعثة حفظ السلام الافريقية في الصومال واطلع ايضا موسيفينى على الجهود الجارية لإصلاح مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقال غوتيريس "اننا نريد ان تكون بعثات السلام أكثر مرونة وفعالية تحركات أفضل، يجب ان يكون لدينا ايضا استراتيجية خروج لبعثاتنا".

وأشار موسيفينى الى ان الاصلاحات يجب ان تؤكد على ضرورة ان تعمل البعثات بشكل وثيق مع المجتمعات التي تخدمها.

واتفق الزعيمان ايضا على انهما سيتابعان التعهدات التي تم التعهد بها خلال قمة تضامن اللاجئين التي عقدت بكمبالا في يونيو من العام الماضي لضمان الوفاء بها ودعم المجتمعات المضيفة.



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