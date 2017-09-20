موسيفيني: غياب الأيديولوجيا تسبب في نزاع جنوب السودان

جوبا 20 سبتمبر 2017 ـ عزا الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، الحرب الأهلية في جنوب السودان الى "الإفتقار للأيديولوجيا".

موسفيني خلال مشاركته في الحوار الوطني بجنوب السودان 22 مايو 2017 (صورةPPU)

وبحسب صحيفة (نيو فيجن) الأوغندية فإن موسيفيني ألقى باللائمة على سياسي جنوب السودان واتهمهم بالتركيز على سياسات الهوية على حساب مصالح الشعب، منوها إلى أنه يعمل على توحيد الفصائل المختلفة للحركة الشعبية لتحرير السودان.

وأردف "الهوية مهمة ولكن لا ينبغي تشجيعها على حساب المصالح المشتركة للشعب، فحتى أوغندا كانت دولة فاشلة ولكن تم إنقاذها من قبل حركة طلابية علمت الناس أن ينسوا سياسة الهوية".

وعقد موسيفينى الذي يتواجد في نيويورك لحضور الجمعية العامة للامم المتحدة اجتماعا الإثنين مع سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي الذي أطلعه على الوضع الأمني في جنوب السودان وبوروندي والصومال.

وأكد الزعيم الأوغندي خلال الاجتماع على ضرورة توحيد مختلف فصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان وأنه يقوم بدور الوسيط فى المحادثات الرامية إلى توحيد الحركة بينما يسعى رئيس الوزراء الإثيوبي إلى توحيد أحزاب سياسية أخرى.

وأفادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 1800 لاجي جنوب السودان في المتوسط هربوا الى اوغندا يوميا في العام الماضي.

وبالإضافة إلى مليون لاجئ تستضيفهم أوغندا حاليا، يوجد أكثر من مليون لاجئ آخر من جنوب السودان في السودان وإثيوبيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبلدان أخرى.

من جهة أخرى أشاد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة بدور موسيفيني وادارته باستضافته اكثر من مليون لاجىء من جنوب السودان ودعم جهود الاصلاح فى الصومال، وزاد "كانت أوغندا مثالا جيدا لاستضافة اللاجئين، أن الولايات المتحدة تقدم دعمها كما كانت تفعل ذلك".

وينزلق جنوب السودان في حرب أهلية بين القوات الحكومة والمليشيات التابعة لنائب الرئيس السابق رياك مشار منذ 2013. وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين.