نائب البشير يبحث مع وفد الكونغرس الأميركي العلاقات الثنائية

الخرطوم 1 مايو 2018 ـ بحث النائب الأول للرئيس السوداني، رئيس مجلس الوزراء القومي، بكري حسن صالح، الثلاثاء، مع وفد الكونغرس الأميركي الزائر للبلاد، العلاقات بين الخرطوم وواشنطن.

وفد الكونغرس الأميركي في البرلمان السوداني ـ الإثنين 9 نوفمبر 2015 "صورة من الشروق"

ويزور وفد الكونغرس الأميركي الخرطوم بدعوة من البرلمان السوداني.

وقال ممثل الوفد الأميركي دانيال كليندي في تصريحات صحفية إن اللقاء تطرق للعلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة وقضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية.

ورفعت واشنطن في أكتوبر الفائت عقاوبات إقتصادية قاسية عن السودان استمرت 20 عاما، لكنها ما زالت تبقي عليه ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأبان كليندي أن الوفد تعرف على الامكانات الكبيرة التي يتمتع بها السودان في مختلف المجالات.

وأعرب عن سعادته بزيارة السودان، قائلا إنها: "شكلت فرصة للاطلاع عن قرب على مجمل الأوضاع في السودان"، مشيرا إلى الجهود المبذولة من أجل تحسين العلاقات بين الخرطوم وواشنطن.

ووصل الخرطوم وفد من الكونغرس الأميركي منذ أيام وعقد اجتماعات بمسؤولين في الحكومة السودانية، والتقى الوفد كذلك بممثلين لقوى المعارضة في الخرطوم وناقش معهم تطورات الوضع السياسي.