نائب البشير يطلق حملة جمع السلاح من ولايات كردفان بالسبت

الخرطوم17 أغسطس 2017- يبدأ نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، السبت، جولة في ولايات كردفان استكمالا لحملة جممع السلاح من المواطنين والقبائل وحصره في أيدي القوات النظامية، وذلك بعد زيارة مماثلة لولايات دارفور الخمس انتهت الجمعة الماضية.

حسبو خلال إجتماعه بأعضاء حكومة جنوب دارفور..الخميس 10 أغسطس 2017

وقال وزير الداخلية، الفريق شرطة حامد منان في تصريحات صحفية، عقب اجتماع اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة، الخميس، أن الاجتماع وقف على ترتيبات زيارة نائب الرئيس السبت لولايات كردفان، لمواصلة الحملة.

كما وقف المجتمعون طبقا للوزير على أداء اللجنة خلال الفترة الماضية، واطلعوا على نتائج زيارة نائب الرئيس إلى ولايات دارفور في إطار حملة جمع السلاح ومصادرة العربات غير المقننة.

وفي منتصف العام 2016 اصدر الرئيس عمر البشير قرارا تم بموجبه تشكيل لجنة لجمع السلاح برئاسة نائبه حسبو محمد عبد الرحمن وبدأت عملها في توعية القبائل باهمية حصر وتقنين الأسلحة تمهيدا لجمعها، مقابل دفع تعويضات لأصحابها كنوع من الترغيب، لكن الصدامات القبلية العنيفة خاصة بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا بولاية شرق دارفور عجلت باتخاذ اجراءات فورية لتنفيذ عملية النزع من القبائل وحصره بأيدي الأجهزة النظامية.

وفي السياق قال مسؤول عسكري رفيع بولاية شمال دارفور، أن الولاية ستكون خالية من السلاح خلال شهرين.

وقال قائد الفرقة السادسة مشاة، اللواء ركن عادل حامد الجمري، خلال مخاطبته احتفال القيادة بعيد الجيش،إن الفرقة استعدت لتنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية، بالجمع الفوري للسلاح .

وفي ولاية غرب دارفور، أكد الوالي فضل المولى الهجا، إصرار الحكومة على المضي بقوة في إنفاذ خطة جمع السلاح وتوقيف العربات غير المقننة، وأضاف " سنجمع السلاح بالقوة وبالإحسان ".

وقال الهجا خلال لقائه الخميس، في مقر الحكومة بالجنينة، مع رئيس بعثة "اليوناميد" بالولاية، عمر كان، وعدد من المنظمات والوكالات الدولية والوطنية العاملة في الحقل الإنساني، إنهم يراقبون دعم بعض دول الجوار لمجموعات تريد إعادة رفع السلاح في دارفور.

وتابع "نحن قادرون على مواجهتهم وهزيمتهم"، وسنواجه أي مجموعة وكل متفلت رافض لتنفيذ قرارات جمع السلاح وتوقيف العربات غير المقننة بـ"الحزم".".

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وقدم الوالي خلال الاجتماع طبقا لـ(الشروق) تنويراً حول خطة جمع السلاح وتوقيف العربات غير المقننة، داعياً الوكالات والمنظمات الأجنبية والوطنية للانخراط والمساندة في الحملة جمع السلاح في محليات الولاية ..