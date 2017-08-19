 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 19 آب (أغسطس) 2017

نائب الرئيس: إنتشار السلاح أكبر مهدد للأمن القومي

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 19 أغسطس 2017- قال نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، إن إنتشار السلاح من أكبر مهددات الأمن القومي والإجتماعي والإقتصادي، كما يعد من أكبر أسباب النزاعات القبلية.

JPEG - 89.7 كيلوبايت
نائب الرئيس ،رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح (سونا)

ودعا نائب الرئيس، وهو رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح، خلال مخاطبته السبت ، لقاء القيادات والفعاليات الرسمية والشعبية بالأبيض، لمنع إنتقال عدوى إنتشار السلاح لولاية شمال كردفان من مناطق النزاعات، بجانب ضبط المجرمين والمتفلتين وبسط هيبة وسيادة الدولة والتعايش بين مكونات المجتمعات.

وبدأت الحكومة الأسبوع الماضي إجراءات لجمع السلاح من المواطنين في دارفور وكردفان، وحصره بيد القوات النظامية، وأنهى حسبو عبد الرحمن، زيارة إلى ولايات دارفور الخمس دشن خلالها العمل فعلياً في جمع السلاح.

وواصل نائب الرئيس في تنفيذ خطة الدولة لجمع السلاح وبدأ السبت زيارة إلى ولايات كردفان برفقة أعضاء لجنة عليا لبدء الإجراءات هناك.

وترأس عبد الرحمن إجتماع لجنة أمن الولاية ووقف خلاله على الإستعدادات الخاصة بجمع السلاح وتقنين العربات ومطلوبات الولاية لتحقيق ذلك.

وأوضح نائب الرئيس ، أن أهداف حملة جمع السلاح، تتمثل في "بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وتحقيق السلام الإجتماعي بين الناس".

وطالب قيادات الإدارة الأهلية بشمال كردفان بتسليم المطلوبين لدى العدالة تمهيداً لمحاكمتهم، مؤكداً أن حملة تقنين العربات تجئ منعاً للجريمة العابرة للحدود ولأثرها السالب على الأمن الإقتصادي للبلاد، متوعداً بمحاسبة كل من يقف ضد القرار أو يعبئ ضده.

من جهته دعا والي شمال كردفان، أحمد هارون، للإنخراط في برنامج عميق للتوعية بأن وجود السلاح في يد المواطن مدعاة للخلل الأمني أكثر من كونه موفراً للطمأنينة، مؤكداً أن الجميع في الولاية على قلب رجل واحد من أجل تحقيق ولاية خالية من السلاح.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الجوهر الفردى فى تذكر فاطمة احمد 2017-08-19 12:51:37 كتب : المحبوب عبد السلام من أين أتى اجدادنا شعراء الشعب بتلك المعانى ؟ فى قول الشاعر محمد المكى ابراهيم : أنا أعلم أن الشعر يواتيكم عفو الخاطر لكن كيف عثر الشاعر صالح عبد السيد فى ثلاثينات القرن الماضى على مصطلح عميق (...)

كُتّاب قيد الاستقطاب 2017-08-13 22:58:30 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) وقعت مؤخرا وبمحض الصدفة ضمن تلال وثائق ويكيليكس المسربة من مواقع الحكومات على وثيقة مثيرة للدهشة حملت توقيع وزير الخارجية السعودي، حفظه الله. وتتعلق الوثيقة بكاتب صحافي (...)

ماذا حدث و يحدث داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال؟ (4-4) 2017-08-13 10:01:35 ناصف بشير الأمين في الجزء الأول من هذا المقال، قدمنا تلخيصا للوقائع و الأحداث الرئيسية لأزمة الحركة الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وذلك بالإعتماد على الوثائق والبيانات الصادرة من طرفي الخلاف كمصادر أولية. بدأت هذه (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.