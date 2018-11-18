نائب الرئيس التركي يبدأ زيارة للسودان الاثنين برفقة مسؤولين كبار

الخرطوم 18 نوفمبر 2018- يبدأ نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، برفقة وفد حكومي رفيع المستوى الاثنين زيارة للسودان كثاني أرفع مسؤول تركي يجري محادثات في العاصمة السودانية خلال هذا الشهر.
- نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي
وأنهى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار محادثات في الخرطوم قبل نحو عشرة أيام ناقشت تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وقالت وكالة (الأناضول) الرسمية التركية الاحد إن أوقطاي سيصل الخرطوم على رأس وفد حكومي يضم وزيرة التجارة روهصار بكجان، ووزير الزراعة والغابات بكر باكدميرلي، وعدد من نواب الوزراء ومسؤولين كبار من مؤسسات مختلفة.
وتأتي الزيارة بدعوة من النائب الأول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح، وفق بيان صادر عن الرئاسة التركية، وتستغرق زيارته ثلاثة أيام.
وأشار البيان إلى أن المحادثات بين الجانبين ستركز على التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.
وسيرأس أوقطاي خلال الزيارة أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا والسودان كما سيجري خلال الزيارة تبادل وجهات النظر حول جدول أعمال المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي تأسس خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان، في ديسمبر من العام الماضي، والذي سيعقد أول اجتماعاته قريباً.
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