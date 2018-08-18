نائب الرئيس التركي يزور السودان مطلع سبتمبر المقبل

الخرطوم 18 أغسطس 2018- أعلن مساعد الرئيس السوداني، نائبه في الحزب فيصل حسن إبراهيم اعتزام نائب الرئيس التركي زيارة السودان مطلع الشهر المقبل.

اوكتاي في الخرطوم مطلع سبتمبر

وتشهد العلاقات السودانية التركية تطورا لافتا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم نهاية العام المنصرم، حيث اتفق البلدان على تطوير الشراكة الاستراتيجية والدفع بالعلاقات السياسية والاقتصادية خطوات متقدمة.

وبحسب تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء السبت فإن الخرطوم وانقرا اتفقتا على ترفيع اللجنة الوزارية بينهما إلى مستوى نائب الرئيس من الجانب التركي والنائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي من الجانب السوداني.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مساعد الرئيس السوداني الذي يزور العاصمة التركية للمشاركة في المؤتمر السادس لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان، نقلت عنه اعتزام نائب الرئيس التركي زيارة الخرطوم على رأس وفد رفيع مطلع سبتمبر المقبل، لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة.

وأفاد إبراهيم انه ناقش خلال لقائه فؤاد أوكتاي السبت تطور العلاقات بين البلدين وضرورة الإسراع بتنفيذ عدد من المشروعات العملية التنموية على أرض الواقع.

وأضاف " نائب الرئيس التركي ثمن جهود الرئيس عمر البشير ووزير الخارجية في إنجاح مبادرة الإيقاد بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بين الفرقاء الجنوبيين، الأمر الذي يعزز دعم السلام والاستقرار في الإقليم".

من جهته قال وزير الدولة بوزارة الخارجية أسامة فيصل إن العلاقات السودانية التركية، شراكة حقيقية تمضي للأمام ويعتزم الطرفان السير بها إلى آفاق أرحب.

واوضح أن لقاء مساعد الرئيس بنائب الرئيس التركي ناقش عددا من القضايا التي تهم البلدين، خاصة التعاون الاقتصادي، كما تطرقا إلى موضوع التنمية البشرية في السودان والعمل على تطوير الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة.