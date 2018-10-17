نائب برلماني يطلب مثول وزير الخارجية بسبب مساندة السعودية في قضية خاشقجي

الخرطوم 17 أكتوبر 2018 ـ طلب نائب برلماني عن حركة "الإصلاح الآن"، الأربعاء، استدعاء وزير الخارجية بسبب مساندة بيان للوزارة أكد مساندة الحكومة السودانية للسعودية في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

الصحفي السعودي جمال خاشقجي مختفي منذ دخوله قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر 2018

وكانت الخارجية السودانية دعت الإثنين الماضي كل من السعودية وتركيا لمعالجة أزمة اختفاء خاشقجي "في بعديها القانوني والدبلوماسي"، وأعلنت في ذات الوقت تضامن السودان مع الرياض في مواجهة القوى الدولية التي تسعى لاستغلال القضية.

واختفى خاشقجي، المقيم في الولايات المتحدة، بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري للحصول على وثائق لزواجه المرتقب، وتعتقد تركيا أنه قتل وجرى نقل جثته. وتنفي السعودية ذلك.

وتقدم النائب البرلماني عن حركة "الإصلاح الآن" فتح الرحمن محمد الفضيل بطلب استدعاء لوزير الخارجيه عبر رئيس البرلمان حول بيان وزارة الخارجية "بخصوص إغتيال الصحفي خاشقجي".

وانتقد فضيل البيان الذي جاء مساندا للمملكة العربية السعودية وقال في أسئلته: "لماذا استعجلت الخارجية السودانية استصدار بيان يساند السعودية قبل أن يتم التحقيق ؟".

وقال النائب في سؤال متصل: "لو ثبت تورط المملكة العربية السعودية في اغتيال الصحفي فما الذي تفعله الخارجية بعد أن أصدرت هذا البيان ؟"، كما تساءل عن مصير حلف عاصفة الحزم إزاء ذلك.

وتوقع النائب البرلماني أن يستجيب وزير الخارجية للسؤال بشكل عاجل لأهمية القضية.