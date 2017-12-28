نائب رئيس أركان الجيش الروسي يلتقي وزير الدفاع السوداني

الخرطوم 28 ديسمبر 2017 ـ واصل نائب رئيس أركان الجيش الروسي الفريق بحري أليكساندر اليكزيتيتش، لقاءاته مع القادة العسكريين بالسودان والتقى الخميس وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد احمد بن عوف.

وزير الدفاع السوداني يستقبل نائب رئيس الأركان الروسي ـ الخرطوم 28 ديسمبر 2017

ووصل المسؤول العسكري الروسي مطلع الأسبوع الحالي والتقى الإثنين الماضي رئيس الأركان المشتركة للجيش السوداني الفريق أول ركن عماد الدين عدوي بالتزامن مع لقاء جمع الأخير إلى رئيسن أركان الجيشين القطري والتركي.

وأكد وزير الدفاع السوداني لدى استقباله بمكتبه يوم الخميس أليكساندر اليكزيتيتش حرص بلاده على تطوير علاقاته مع روسيا، وبناء الشراكات في كافة المجالات سيما مجالات التعاون العسكري.

ورحب الوزير بزيارة المسؤول الروسي ووصفها بـ "المهمة" حيث جاءت في أعقاب "الزيارة التاريخية" التي قام بها الرئيس عمر البشير إلى روسيا مؤخرا، وتمنى أن تكون لها نتائج مثمرة.

وكان الرئيس السوداني قد زار روسيا في نوفمبر الماضي وطرح أمام نظيره الروسي فلاديمير بوتين إنشاء موسكو لقاعدة عسكرية في السودان.

من جانبه عبر نائب رئيس الأركان الروسي عن ارتياحه لنتائج زيارته وما تم فيها من "أعمال مهمة"، مؤكدا حرص بلاده على تقوية العلاقات مع السودان لصالح البلدين والشعبين.

ويرتبط السودان بعلاقات عسكرية وثيقة مع روسيا التي يعتمد عليها في تعزيز ترسانته الحربية، خاصة فيما يلي سلاح الجو الذي يعتمد على المقاتلات الروسية.