نائب رئيس جنوب أفريقيا يبدأ مساع لدفع اتفاق السلام بجنوب السودان

جوبا 18 نوفمبر 2019- انخرط نائب رئيس جنوب أفريقيا ديفيد مابزا في مساع لدفع عملية السلام في جنوب السودان الذي مزقته بالحرب.
- نائب رئيس جنوب أفريقيا ديفيد مابزا
ويتوقع أن يحضر مابزا الذي ينشط أيضا كمبعوث خاص لجنوب السودان، اجتماع الاستشاريين الاقليمين في منطقة عنتيبي الأوغندية لحث أطراف النزاع على تطبيق اتفاقية السلام المنشط لحل النزاع في جنوب السودان.
وقال مسؤولين إن الاجتماع يهدف إلى مساعدة الدولة الوليدة في تحقيق سلام وتنمية مستدامة واستقرار.
وبحسب تقارير فإن المسؤول الجنوب أفريقي سيعقد محادثات مع الرئيس يوري موسفيني قبل المغادرة إلى الخرطوم للاجتماع برئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان.
ونقلت تقارير عن المبعوث الخاص قوله إن بلاده ظلت تدعم الجهود الساعية لإكمال تنفيذ اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان.
ويأتي الاجتماع بعد أيام من القمة الثلاثية حول الاتفاق الذي ابرم في نوفمبر 7 بأوغندا واتفق فيه الرئيس سلفا كير ميارديت وزعيم المعارضة الرئيسية رياك مشار علي تمديد موعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بجنوب السودان مئة يوم اضافية.
ويذكر أن الاجتماع تراسه الرئيس الأوغندي وحضره رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان بالإضافة إلى المبعوث الخاص لجنوب السودان كالونزا موسياكو.
وجاء تأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان عقب تهديد قائد المعارضة الرئيسية بالانسحاب بسبب عدم اكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية مع عدم التوافق حول عدد وحدود الولايات.
واندلعت الحرب في جنوب السودان بالعام 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق رياك مشار بالتخطيط لانقلاب إلا أن الأخير نفى الاتهامات.
ووقع أطراف النزاع على اتفاق سلام منشط في سبتمبر العام الماضي لإنهاء الحرب الأهلية التي أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين.
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