نائب رئيس جنوب السودان يدعو لاطلاق سراح السجناء السياسيين

جوبا 14 أبريل 2017 ـ أصدر نائب رئيس حكومة جنوب السودان جيمس واني إيقا بيانا طالب فيه باطلاق سراح جميع السياسيين، محذرا من أن البلاد قد تنهار إذا لم يتم إتخاذ إجراءات فورية.
- نائب رئيس جنوب السودان جيمس واني ايقا
وشدد إيقا في محاضرة عامة بوزارة الشؤون البرلمانية في العاصمة جوبا، الخميس، أن الحرب الدائرة الآن في البلاد تمزق الدولة الوليدة إلى أشلاء، مؤكدا أن القادة الذين يديرون الآن يتحملون المسؤولة في حالة انهيار البلاد.
وأقر نائب الرئيس أن اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جوبا وحركة التمرد بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار 2015 تقف على "ساق واحدة"، وزاد "لا يمكننا السماح لبلدنا أن يتمزق بهذه الطريقة.. يجب علينا أن نفعل شيئا وخاصة قيادات اليوم، هنالك حاجة لعفو عام واطلاق سراح جميع المعتقلين المدنيين".
وجدد إيقا التزام حكومته بإجراء حوار وطني بدون تحديد متى تبدأ العملية وما إذا كان سيسمح للمعارضة المسلحة المشاركة بدون شروط مسبقة.
وأضاف "يجب أن نلتزم كأعضاء وقيادات في هذه الحكومة بالشفافية".
ويعتبر إيقا أول مسؤول حكومي رفيع المستوى يقر علنا أن اتفاق السلام يواجه تحديات ويدعو إلى اطلاق سراح السجناء السياسيين.
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