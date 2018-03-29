نائب سلفا كير يستبعد تحقيق السلام في جنوب السودان

جوبا 29 مارس 2018- شكك النائب الأول لرئيس جنوب السودان تعبان دينق قاي في قرب التوصل إلى اتفاق سلام في البلاد، لافتا إلى إن الخلافات بين الحكومة والمعارضة المسلحة وغير المسلحة كبيرة جدا.

تعبان دينق النائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان... (رويترز)

وقال قاي في منتدى سياسي نظمته حركته بحضور عدد من القيادات رفيعة المستوى الأربعاء "بعض الناس يقولون أن السلام قاب قوسين أو أدنى. أود أن أقول إن الأمر ليس كذلك، أن الفجوة بين ما تقترحه الحكومة كطريقة لحل الوضع الحالي وما تقترحه المعارضة كبيرة جدا ومن الصعب ردم هذه الفجوة ".

وتأتي تصريحات النائب الأول في حكومة جوبا بعد قرار مجلس وزراء الإيقاد بإنهاء احتجاز قائد التمرد ونائب الرئيس السابق رياك مشار في جنوب أفريقيا.

وأثار قرار الإيقاد غضب الحكومة في جوبا لأن كل استراتيجيتها تهدف إلى إبقائه في جنوب إفريقيا.

وادعى قاي كذلك أن دول الترويكا ما زالت تنادي بتغيير النظام من خلال المعارضة.

وزاد " جماعات المعارضة تقول إن الرئيس يجب عليه إما أن يقبل مشار أو أن يذهبا معا. بالنسبة لنا إذا جاء مشار إلى جوبا فهذا يعني حرباً أخرى وشعبنا ليس مستعداً لذلك."