 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2018

نائب كير يناشد واشنطن بدعم السلام ورفع العقوبات عن جنوب السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

واشنطن 7 أكتوبر 2018- طالب النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان تعبان دينق قاي البيت الأبيض دعم السلام ورفع العقوبات عن بلاده.

JPEG - 39.9 كيلوبايت
تعبان دينق القى كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة .. الجمعة 28 سبتمبر 2018

وبعد اجتماعات مع العديد من المسؤولين رفيعي المستوى في واشنطن، ناقش قاي قضايا تنفيذ السلام والدعم الأميركي لحكومته مع المساعد الخاص للرئيس سيريل سارتور والمدير الأعلى للشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي.

وقال نائب رئيس البعثة في سفارة جنوب السودان في واشنطن غوردون بواي إن النائب الأول للرئيس أكد التزام حكومته بالتنفيذ الكامل لاتفاق السلام والعمل مع شركاء السلام والمجتمع الدولي والإقليمي لإنهاء الحرب وإحلال الاستقرار في البلاد.

وتناول الاجتماع تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية التي ستبدأ قريبا جدا. وأشار قاي خلال الاجتماع الى أن الرئيس سلفا كير أصدر أوامر وناقش تطبيق وقف إطلاق النار مع المسؤولين العسكريين في جنوب السودان.

وشدد مسؤول جنوب السودان خلال الاجتماع إن رفع العقوبات الأميركية والأممية عن بلاده سيساعد في تنفيذ عملية السلام.

وعقب توقيع الاتفاقية المنشطة في 12 سبتمبر أعربت دول الترويكا عن قلقها إزاء مستوى التزام الأطراف بوقف إطلاق النار. وعلاوة على ذلك، حددت أنه قبل تقديم الدعم لجنوب السودان يجب أن يكون هناك تغيير كبير بما في ذلك "إنهاء العنف والوصول الكامل إلى المساعدات الإنسانية والإفراج عن السجناء السياسيين والتزام حقيقي بالتنفيذ الفعال والخاضع للمساءلة".

وفي 2 أكتوبر عقد نائب رئيس جنوب السودان، الذي حضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعًا مغلقًا مع عدد من المسؤولين الأمريكيين السابقين والحاليين.
وقال قاي خلال الاجتماع إن اتفاق السلام الجديد قد حسم "جميع الخلافات" بين القادة في جنوب السودان،

وأكد كذلك أن قيادة جنوب السودان قد تعلمت من أخطائها وأن القتال توقف، داعياً إلى الدعم المالي من الولايات المتحدة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الجنرال جيمس أجونقا ماوت وجه الجنوبي المضيء 2018-10-06 22:31:45 ياسر عرمان للجنوبي وجهان مثل القمر مضيء ومظلم، وكالات الأنباء العالمية ودعاية أنظمة الخرطوم سرعان ما تصطاد وجهه الذي تريد في أزمنة الحرب، على مدى نصف قرن أو يزيد، وأنظمة الخرطوم حينما تبرز وجه الجنوبي الذي تريد تبرز وجهها (...)

من أطلق يد الجنجويد في شوارع الخرطوم؟ 2018-10-03 23:26:28 كتبت : سلمى التجاني لماذا كَذَّب مدير عام شرطة ولاية الخرطوم، في مؤتمره الصحفي مساء أمس الأول، حول هوية القوات التي تُثير الرعب في شوارع الخرطوم وتعتدي على المواطنين بالضرب والنهب وحلاقة الشعر؟ لماذا يطمئن الناس، وهو (...)

"الواتس آب" في القفص 2018-10-01 17:52:01 من يدق الطبول علي ابوابنا؟ كت: الجميل الفاضل أضحت مواقع "التواصل الإجتماعي" بلا إستثناء، ميداناً مفتوحاً لمعارك كرّ وفر ضارية، يدور رحاها داخل العقول وحولها. معارك تهدف بشكل أو بآخر، لرسم وتكريس صور ذهنية ونمطية، قابلة (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.