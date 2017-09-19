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نازحو (كلما) يتظاهرون ضد زيارة معتزمة للبشير الجمعة

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نيالا 19 سبتمبر 2017- نظم نازحو معسكر (كلما) الواقع شرق مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، الثلاثاء، احتجاجات عارمة جابت ارجاء المعسكر تنديدا بزيارة مرتقبة للرئيس عمر حسن البشير للمخيم المكتظ بآلاف النازحين بسبب الحرب التي اندلعت في الاقليم منذ العام 2003.

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نازحو كلمة يرفضون زيارة مرتقبة للبشير .. الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 ..صورة من مواقع التواصل الإجتماعي

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالنظام الحاكم، وتدعو لمحاسبة مسؤوليه في المحكمة الجنائية الدولية، كما هتفوا ضد الرئيس البشير.

وقال رئيس معسكر (كلما) علي عبدالرحمن الطاهر في بيان إن جميع فئات المخيم من الشيوخ والشباب ومنسقية المرأة والطلاب أعلنوا رفضهم التام لزيارة البشير المقررة الجمعة المقبل.

ورأى في الزيارة " استفزازا شديدا " بالنظر لما ارتكبه النظام من مجازر وإبادة جماعية و جرائم ضد الإنسانية في مناطق عديدة أجبرت النازحون على الفرار والبقاء في مخيمات النزوح.

واضاف البيان " المظاهرات بالمعسكر ستستمر ثلاثة ايام متتالية يتم من خلالها تسليم مذكرة الي بعثة اليوناميد تؤكد رفضهم التام للزيارة".

وطالب البيان بعثة حفظ السلام بتوفير الحماية للنازحين العزل من اعتداءات متوقعة تنفذها قوات النظام ومليشياتها، وان تراقب الأوضاع بمسؤولية تامة.

ويزور الرئيس البشير ولاية جنوب دارفور الخميس لمدة يومين يفتتح خلالها عدة منشآت خدمية وتنموية في مناطق" شطاية " و"قريضة" و"ام القرى" التي يدشن فيها الاسكان الشعبي لأسر قوات الدعم السريع.

ويشار الى أن 90 % من النازحين بمخيم "كلما" فروا من مناطق شطايا وقريضة خلال أوج اشتعال النزاع المسلح بين الحكومة والحركات المسلحة.



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