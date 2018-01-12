ناشطة تختبر (أحلام السلام) سيرا على الإقدام من دارفور إلى الخرطوم

الخرطوم/ الفاشر 12 يناير 2018 ـ تخطط ناشطة أميركية من أصول سودانية للسير على أقدامها 1290 كيلومتر تمثل المسافة بين الفاشر بدارفور والعاصمة الخرطوم، للفت الانتباه إلى مشروع أطلقته باسم "أحلام السلام".

طريق الإنقاذ الغربي الرابط بين الخرطوم والفاشر (1290 كلم)

وعاني إقليم دارفور منذ العام 2003 من حركات تمرد قاتلت الحكومة المركزية، ما أسفر عن تشريد عشرات الآلاف في معسكرات داخل وخارج البلاد.

وحصلت إمتثال ابراهيم محمود، أو "إيمي محمود" كما تعرف إعلاميا في أميركا والتي تزور حاليا مسقط رأسها بولاية شمال دارفور، على موافقة السلطات للقيام بالرحلة انطلاقا من الفاشر في 31 يناير الحالي لتصل الى محطتها الأخيرة بالخرطوم يوم 3 مارس.

وستمر الناشطة خلال رحلة تمتد لشهرين بمدن الأبيض في ولاية شمال كردفان وكوستي بولاية النيل الأبيض، ثم جبل أولياء جنوبي ولاية الخرطوم ومنها إلى وسط الخرطوم.

وسيكون على إيمي السير على طريق "الإنقاذ الغربي" وهو الوحيد الذي يربط العاصمة الخرطوم بدارفور، والذي تم افتتاحه في نوفمبر 2014.

وقالت لوكالة السودان للأنباء، الجمعة، إنها ترمي من وراء رحلتها إلى "لفت الانتباه وحشد التأييد الرسمي والشعبي محليا وعالميا لمشروع "أحلام السلام" الذي أطلقته منذ أغسطس الماضي.

وأكدت إيمي أنها حشدت عددا كبيراً من الشباب من المدن ومعسكرات النازحين بدارفور والجامعات السودانية لمؤازرتها في رحلة السير على الأقدام، بعد حصولها على دعم وموافقة والي الولاية والأجهزة الأمنية لتنفيذ الرحلة.

وأوضحت أن مشروع "أحلام السلام" الذي اطلقته يهدف الى "جمع الناس حول مشروع موحد للسلام" عبر تلمس رغبات وأشواق أهل دارفور والسودان عامة تجاه السلام وكيفية استدامته.

وأشارت إلى أنها بدأت منذ أغسطس الماضي في عقد ما اسمتها بـ "مؤتمرات شعبية للسلام" شملت العديد من المناطق بدارفور خاصة معسكرات النازحين والجامعات.

وقالت إن "المشاركين في تلك المؤتمرات عبروا بكل صدق وحرية عن رؤيتهم حول مستقبل السلام وكيفية استدامته".