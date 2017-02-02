ناشطون ينددون باغتصاب معلمات في ولاية غرب دارفور

الجنينة 2 يناير 2017 - نفذ ناشطون بمدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم تنديداً باغتصاب مسلحين اثنين من المعلمات الأربعاء ورفعوا مذكرة لرئيس الجهاز القضائي تطالب بملاحقة الجناة.

ناشطون ينددون بإغتصاب معلمتين في غرب دارفور..الخميس 2 فبراير 2017- صورة لـ(سودان تربيون)

وقال النشطاء في مذكرتهم" اليوم نرى بام اعيننا اذلال امهات العلماء واغتصابهن ...القانون لنا ولغيرنا وكرامة الانسان كفروض الشرائع لاتدنس اقتلوا في نفوسنا الظن واحيوا في حياة المعلم الأمن والأمان واقتصوا لامهاتنا شرفهن ".

وأضافت المذكرة "نطالب بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة بأسرع ما يمكن ونحن نثق في العدالة".

وحمل الناشطون لافتات تندد بالحادث وتطالب بالقصاص للمعلمات وايقاع اقسى العقوبة بالجناة.

واقتاد مسلحون ملثمون،الأربعاء معلمتين من سكن يخصهن واغتصبوهن في قرية قرب الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، غربي السودان، وأدانت حكومة الولاية الحادثة بعد أن اثبت الفحص الطبي وقوع جريمة الاغتصاب.

وقال مصدر فضل حجب اسمه لـ" سودان تربيون " الخميس أن ذوي أحد المغتصبات حاولوا القبض على أحد الجناة ولكن الجاني أطلق عليهم النار وتمت مبادلته اطلاق الرصاص ولكنهم لم يتمكنوا من القبض عليه.

وأكدت وزيرة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور فردوس حسين صالح في تصريحات صحفية، الأربعاء، وقوع الحادثة في منطقة "عدار".

وأشارت إلى أن مجهولين اغتصبوا فتاتين منتسبتين للوزارة وأفادت بنقلهن إلى مستشفى الجنينة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة من أجل الوقوف على صحتهن، قائلة "إن الفحوصات الطبية أكدت اغتصابهن فعليا".

وأعربت وزارة التربية والتعليم بغرب دارفور في بيان عن أسفها لهذا السلوك ووصفته بأنه "مشين ولا يشبه أهل المنطقة" مطالبة بضرورة القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة.

يشار إلى أن المدعي العام لجرائم دارفور، الفاتح محمد طيفور، أكد في يناير الماضي تدوين 100 بلاغ اغتصاب بولايات دارفور، خلال العام الماضي.