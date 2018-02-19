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(نايل سات) يوقف بث راديو دبنقا

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الخرطوم 19 فبراير 2018- قالت اذاعة "دبنقا" الموجهة لتناول الأحداث في اقليم دارفور غربي السودان، إن القمر الصناعي المصري "نايل سات" أوقف بث الراديو المستقل على تردداته.

وأصدرت ادارة الاذاعة التي تبث برامجها من هولندا الإثنين، تنويها لمتابعيها انه نتيجة "لأسباب خارجة عن ارادتها تم ايقاف البث عبر القمر المصري نايل سات يوم الأحد، وانهم تحولوا الى بث البرامج الى القمر الصناعي انتل سات."

وتخصص اذاعة دبنقا برامجها لرصد الأحداث في دارفور واجزاء البلاد المختلفة، وتصنفها الحكومة السودانية كواحدة من أكثر وسائل الاعلام عداء لها.

واثارت المحطة الاذاعية العديد من القضايا والمزاعم التي شكلت رأي عام ضد الحكومة في المحافل الدولية، بينها مزاعم استخدام الحكومة اسلحة الكيماوي ضد المتمردين في جبل مرة، وحادثة اغتصاب جماعي من قبل قوات حكومية ضد نساء بقرية "تابت" بالإقليم.

وتجئ خطوة إيقاف البث الإذاعي للراديو المستقل عقب تحسن ملحوظ في علاقات القاهرة والخرطوم بعد قمة جمعت رئيسي البلدين في اديس ابابا واجتماع وزيري خارجية ومديري مخابرات البلدين هذا الشهر في القاهرة.

وكانت تقارير صحفية تحدثت هذا الأسبوع عن طلب الحكومة السودانية من منتمين الى تنظيم الأخوان المسلمين المحظور في مصر مغادرة البلاد في أسرع وقت، وأن العشرات منهم غادروا الخرطوم بالفعل امتثالا لرغبة الخرطوم.

وسبق لشركة الاقمار الصناعية عربسات ان منعت بث الراديو على اقمارها الصناعية بعد ان تقدمت الحكومة السودانية بطلب ضده في مايو 2015 .



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