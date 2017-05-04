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نجاة طائرة ركاب من كارثة أثناء إقلاعها بشمال دارفور

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الفاشر 4 مايو 2017 - نجا ركاب طائرة سودانية،قبل إقلاعها من مطار الفاشر بلحظات من كارثة محققة ، بعد اصطدام طائر بإحدى مراوحها واختراقها بقوة.

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(صقر) اخترق مقدمة طائرة تتبع لشركة (تاركو) ودفعها للهبوط اضطراريا بالفاشر ..السبت 10سبتمبر ..صورة لـ(سودان تربيون)

وقال مدير قطاع شمال دارفور بشركة (تاركو) الخاصة للطيران محمد حسن فضل المولي لـ(سودان تربيون) الخميس "إن الطائرة كانت في رحلة بالرقم 400 من عاصمة شمال دارفور الي الخرطوم ،مساء الأربعاء ، وعند اقتراب لحظة الإقلاع اصطدم محركها الشمالي بـ(طائر) وتم إيقافها اضطراريا دون أن يتعرض الركاب للأذى".

وأوضح أن الشركة اضطرت إلى إرسال طائرة أخرى من الخرطوم، الخميس، لنقل المسافرين من الفاشر إلى العاصمة الخرطوم.

وقال "المهندسون وصلوا الفاشر بغرض صيانة الطائرة،وهذه الاشكاليات يمكن معالجتها ومكافحتها بالتعاون مع إدارة الحياة البرية ".

وتعرضت طائرة أخرى تتبع لليوناميد لحادثة مماثلة الثلاثاء بمطار الفاشر أثر اصطدام محركها بإحد الطيور.

وفي سبتمبر من العام الماضي نجا ركاب طائرة سودانية، كانت في طريقها الى الفاشر، قبل هبوطها بلحظات من كارثة محققة ، بعد اصطدام طائر بهيكلها واختراق مقدمتها بقوة دون أن يتعرض الركاب البالغ عددهم 108 بأذى.

ويصنف مطار الفاشر كواحد من المطارات الكبيرة في السودان ويعتبر الأضخم على مستوى ولايات دارفور الخميس.

وفي العام 2014 قدمت شركة (ايربص) براءة اختراع تقنية مبتكرة لإخافة أسراب الطيور التي تتجمع بالقرب من المطارات؛ في محاولة لتجنب ضرباتها المدمرة والمكلفة.

ويقوم النظام بتقليد أصوات الطيور، ويوضع على أرضية المطار، أو يمكن تركيب معداته في جسم الطائرة. وذلك بعد أن وصلت خسائر الملاحة الجوية العالمية لأكثر من مليون ونصف المليون دولار، وتأجيل المسافرين، أو التأخير جراء ضربات الطيور.



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