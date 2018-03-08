نجاة طاقم طائرة عسكرية هبطت اضطراريا وسط السودان

الخرطوم 8 مارس 2018- هبطت طائرة عسكرية سودانية اضطرارياً عصر الخميس بإحدى قرى ولاية الجزيرة وسط السودان بعد تعرضها لعطل فني، بينما تمكن طاقمها، من النجاة.
- المروحية هبطت اضطراريا اثر عطل مفاجئ
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة أحمد خليفة الشامي فى بيان صحفي مساء الخميس إن" مروحية عسكرية كانت في طريقها الى الخرطوم هبطت اضطراريا إثر عطل فني مفاجئ عصر اليوم بمنطقة أبرق ريفي المناقل".
وأوضح أن الطاقم تمكن من الهبوط الآمن دون حدوث أي إصابات أو ضرر بالمروحية.
وتابع "سيتم اصلاح العطل الفني وعودة المروحية الى الخرطوم بالجمعة".
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