نجاة كتيبة اندونيسية تابعة لـ(يوناميد) من حادث طائرة بدارفور

الخرطوم 15 ديسمبر 2018-نجت كتيبة إندونيسية تابعة لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور(يوناميد) الجمعة من موت محقق بغرب دارفور إثر عطل مفاجئ أصاب طائرة كانت تقلهم الى اثيوبيا.
- طائرة (يوناميد) تعرضت لعطل مفاجئ أثناء محاولة الاقلاع.. الجمعة 14 ديسمبر 2018 (سونا)
وكانت الطائرة التابعة للبعثة المشتركة تقل 239 جنديا في طريقهم الى جاكرتا عبر أثيوبيا عندما توقف أحد المحركات أثناء محاولتها الإقلاع من مطار الشهيد صبيرة بالجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
ونقلت وكالة السوان للأنباء عن مدير شرطة ولاية غرب دارفور، مقرر لجنة امن الولاية عمر محمد احمد الطيب إن المحرك الشمالي للطائرة تعرض للعطل إبّان تحركها في المدرج للإقلاع.
وأضاف" هرعت قوات الدفاع المدني إلى المدرج وتمكنت من السيطرة على الوضع ومنع اشتعال المحرك وعادت الطائرة بعد اجراء التحوطات اللازمة إلى موقف الطائرات وتم إنزال أفراد القوات وطاقم الطائرة بسلام".
ووقفت السلطات الامنية على وضع الطائرة وسلامة القوات الاندونيسية ممتدحه الكفاءة التي تميز بها قائد الطائرة والسيطرة على الوضع كما اشادت بسرعة تعامل قوات الدفاع المدني مع الحادثة.
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